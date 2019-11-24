نادي الهلال السعودي يتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية (فيديو)

توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا؛ بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم الأحد، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال السعودي يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

وأحرز هدف المباراة الأول سالم الدوسري مع الدقيقة 74، بعد مجهود ثلاثي رائع لتتهادى للدوسري ويضعها في شباك الفريق الياباني، معلنًا تتويج الفريق السعودي وتأهله لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر الشهر المقبل.

وجاء الثاني عن طريق غوميز بعد تمريرة متقنة من كاريلو مع الدقيقة 90.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ونجح الدوسري على وجه التحديد في تعويض ما حدث منذ عامين عندما تلقى بطاقة حمراء في لقاء انتهى بفوز أوراوا 1 – صفر.

هدف ⚽️ جيوفينكو يتألق وسالم الدوسري يهز أرض ملعب سايتاما! أوراوا 0 الهلال 1#ACL2019 #ACLFinal pic.twitter.com/ig1hTTBm1P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2019

هدف الهلال الثاني جزميز https://t.co/indq7eOBUY — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 24, 2019

وكان الهلال قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود، بنتيجة (1-0)، ليتوج باللقب الآسيوي بنتيجة إجمالية (3-0)، ويثأر من خسارته أمام أوراوا في نهائي 2017، كما نجح الهلال في كسر عقدة خسارة النهائيات في البطولة بنظامها الحديث.

وتأهل الهلال لبطولة كأس العالم للأندية 2019، التي تقام منافساتها بقطر خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل، حيث يستهل بطل آسيا مشواره بمواجهة الترجي التونسي، بطل إفريقيا، يوم 14 ديسمبر، في الدور الثاني بالمونديال.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط، بينما تألق دفاع الزعيم في إبعاد فرص خطيرة كادت تمنح أوراوا نتيجة إيجابية، بعد تصدي المعيوف لفرصة من لاعب أوراوا، بعد خروج خاطئ منه، لينجح في تشتيت الكرة، كما تألق علي آل بليهي في إبعاد كرة خطيرة من تسديدة قوية من أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ومع الشوط الثاني انطلق الزعيم بفرصة من ركلة حرة، قبل أن يبعدها آل بليهي بغرابة أمام مرمى أوراوا، ثم فرصة خطيرة بدأت بعرضية من الشهراني، وعدة تسديدات أمام الجدار الدفاعي لأوراوا، قبل أن يسدد الفرج الكرة بعيدًا عن المرمى.

وتألق حارس أوراوا في التصدي لانفراد تام لغوميز في الدقيقة 69.

وتعرض محمد البريك، لاعب الهلال، لإصابة قوية أثناء المنافسة على الكرة مع لاعب أوراوا.