شاهد.. محمد البريك يحتفل بقدم واحدة بتتويج الهلال بدوري أبطال آسيا (فيديو)

شارك اللاعب محمد البريك وهو مصاب باحتفالات لاعبي نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز المثير 2/0 على أوراوا الياباني.

وخرج البريك في الدقيقة 80 بسبب الإصابة، وشارك مكانه عبدالله الحافظ.

وانتشر مقطع فيديو يظهر البريك يجري بقدم واحدة مع لاعبي الهلال، بكأس دوري أبطال آسيا على استاد سايتاما 2002.

نعم نعم هذا #الهلال ، و الف سلامة عليك يا البريك ????????. pic.twitter.com/P2v0g0Fygh — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 24, 2019

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة 74، في حين أضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 90+30، ليتوج الهلال باللقب بنتيجة إجمالية 3/0، ويستعيد اللقب الغائب منذ 19 عامًا.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

وتوِّج الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي، بجائزتي هداف وأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019.

ورفع الأسد الفرنسي غوميز رصيده إلى 11 هدفًا، متفوقًا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.

ونال غوميز جائزة أفضل لاعب بالبطولة بعدما ساهم بقوة في فوز الزعيم باللقب، فيما نال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم فريق الهلال، جائزة رجل المباراة.