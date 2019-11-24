سلمان الفرج يبكي بعد تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا (شاهد)

بكى سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا بتغلبه على أوراوا ريدز الياباني بهدفين دون رد في مباراة الإياب ليكرر فوزه ذهابًا بهدف.

وانخرط الفرنسي غوميز هو الآخر في البكاء فرحًا بالتتويج باللقب.

وأحرز الهلال بجدارة لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على أوراوا رد دياموندز الياباني وانتصر 2-صفر خارج أرضه في استاد سايتاما اليوم الأحد.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة الـ 74 وأضاف الهداف بافتيمبي جوميس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتفوق الهلال 3-صفر في مجموع المباراتين بعدما انتصر ذهابًا بهدف نظيف في الرياض في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017 كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ونجح الدوسري على وجه التحديد في تعويض ما حدث منذ عامين عندما تلقى بطاقة حمراء في لقاء انتهى بفوز أوراوا 1-صفر.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن توج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003 لكنه توج بطلا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال، بشكله الحالي، ثلاث مرات بعدما توج أيضًا في 2007.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل وسيصبح ثالث الفرق العربية بعد الترجي التونسي بطل أفريقيا والسد بطل قطر وممثل أصحاب الأرض.

وبات الهلال أول فريق عربي ينال اللقب القاري منذ تتويج السد بدوري الأبطال في 2011 وقبل أن تفرض فرق شرق القارة هيمنتها.