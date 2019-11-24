شاهد صورة ”المدرج الأزرق“ في ملعب سايتاما قبل مباراة الهلال ضد أوراوا (صورة)

نشر الإعلامي السعودي عبدالله الحنيان، صورة للمدرج الذي يحتضن جمهور نادي الهلال السعودي في ملعب سايتاما قبل مباراة أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحصل نادي الهلال السعودي على 3000 تذكرة خصصت أغلبها للقوة الزرقاء من جمهور الهلال، كما وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعدة طائرات لنقل الجماهير إلى اليابان.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إتاحته مشاهدة مباراة نادي الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب سيتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على قناته الرسمية على موقع يويتوب، داخل السعودية.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”عندك دوام وشايل هم كيف تشوف المباراة؟.. لا يهمك وفرنا لك رابط تشوف من خلاله المباراة على قناتنا الرسمية على يوتيوب“.

عندك دوام وشايل هم كيف تشوف المباراة ????؟ لا يهمك ????! وفرنا لك رابط تشوف من خلاله المباراة على قناتنا الرسمية على يوتيوب ???????? احفظ هالرابط عندك ????https://t.co/urFJmf8KfU pic.twitter.com/zuBJ1seYSk — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2019

وبدأت الجماهير مبكرًا بترديد الأهازيج المحفزة خلال تواجدهم في الحافلات التي أقلتهم للملعب، وبعد وصولهم للملعب، قبل تسلم تذاكرهم من البوابات المخصصة لهم والدخول للمدرجات، وسط أجواء حماسية ورائعة.

وفاز الهلال بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالسعودية، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب.

وردد مشجعو فريق الهلال خلال ذهابهم لملعب سايتاما (العب يا الهلال.. جمهورك وراك)، مؤكدين دعمهم ومساندتهم القوية للفريق من أجل حصد اللقب الآسيوي اليوم الأحد.

وأدى جمهور الهلال صلاتي الظهر والعصر بتوقيت اليابان أمام ملعب سايتاما.

ويدخل الهلال مباراة أوراوا، وعينه على تحقيق النتيجة المنتظرة والاستفادة من فوزه ذهابًا بهدف نظيف، والثأر لخسارته بنهائي نسخة 2017، والتتويج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

كما رصد فيديو آخر وصول حافلة نادي أوراوا ريدز لملعب اللقاء، وسط حضور ومحاصرة كبيرة من جماهير الفريق وتشجيعهم وتحفيزهم قبل بداية المواجهة المرتقبة.

وكان الهلال قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي. وفي الأدوار الإقصائية فاز الهلال في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.

في المقابل حصل أوراوا ريدز على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لبكين الصيني و4 لبوريرام يونايتد التايلاندي، ثم في الأدوار الإقصائية فاز في دور الـ16 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على شنغهاي اس آي بي جي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين، وتغلب في قبل النهائي على غوانغزهو إيفرغراند بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.