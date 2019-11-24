التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الروماني لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيلة فريقه لمواجهة أوراوا الياباني، يوم الأحد، على ملعب ”سايتاما 2000“ الذي يتسع لحضور 62 ألف مشجع في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويأمل عشاق الهلال والكرة العربية تأهل الممثل العربي الثالث إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد السد بطل الدوري القطري والترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي: المعيوف، البريك، هيون سو، البليهي، الشهراني، عطيف، الفرج، كاريلو، سالم، جيوفينكو، وغوميز.

وعلى دكة الاحتياطي: الواكد، الحافظ، كنو، الشلهوب، العابد، هتان باهبري، والشهري.

درس 2017 وسيناريوهات التأهل

فاز الهلال في لقاء الذهاب بهدف نظيف في السعودية ويحتاج الفريق السعودي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ما عدا نتيجة 1-0 التي تؤدي للتعادل.

ويتطلع الهلال لتحقيق ثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا ومعادلة رقم بوهانج الكوري الجنوبي الأكثر تتويجًا بالبطولة، وفاز الفريق السعودي باللقب عامي 1992 و2000 ويتطلع للتتويج بعد غياب دام 19 عامًا.. وحصد الفريق الياباني اللقب -أيضًا- مرتين عامي 2007 و2017 ويتطلع -أيضًا- لمعادلة رقم بطل كوريا.

ويخشى الهلال سيناريو نهائي دوري الأبطال عام 2017 أمام أوراوا الياباني بعدما تعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما بالسعودية ثم خسر في اليابان بهدف نظيف.

الوصول إلى الملعب ✅

التشكيلة الأساسية والاحتياطية ✅

البطل ❓ pic.twitter.com/PEYS20dHnu — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 24, 2019

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارًا طويلًا دام 13 مباراة في البطولة، حقق خلالها الفوز في 8 لقاءات وتلقى 3 هزائم وتعادل في مرتين.. وسجل الفريق السعودي 24 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.. ويعتلي صدارة هدافي الفريق بدوري الأبطال النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 10 أهداف، وهو هداف البطولة حتى الآن.

وتخطى الهلال في مشواره المجموعة الثالثة بصدارة على حساب الدحيل القطري والعين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني، ثم تخطى عقبة الأهلي والنصر السعوديين والسد القطري.

وتأهل أوراوا بعد وصافة المجموعة السابعة خلف جيونبوك الكوري الجنوبي وصعد على حساب بكين جوان الصيني ويوريرام يونايتد التايلاندي، وتخطي أولسان الكوري الجنوبي وشنغهاي وجوانغزو إيفرغراند الصينيين.

وخاض الفريق الياباني 13 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات، وسجل أوراوا 19 هدفًا واستقبل 10 أهداف ويبقى هداف الفريق المخضرم شينزو كوروكي برصيد 8 أهداف.