تشجيع نصراوي والصلاة أمام الملعب.. مشاهد رائعة للجماهير قبل انطلاق مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

شهد محيط ”استاد سايتاما“، الذي يستضيف مباراة أوراوا الياباني ضد نادي الهلال السعودي، ظهر اليوم الأحد، حضورًا مكثفًا من جماهير الفريقين.

وأظهر العديد من الفيديوهات والصور المتداولة من اليابان تواجد جماهيري كبير للقوة الزرقاء، التي تدعم الهلال، كما تواجد أحد مشجعي النصر والذي حمل شعار ناديه معه، بالإضافة إلى لافتة تدعو لنبذ التعصب بين الجمهورين.

كما أظهرت لقطات أخرى، جمهور أوراو وهو يتوجه بقوة كبيرة للملعب قبيل ساعات من انطلاق المباراة.

مشجع نصراوي و اهلاوي يحملون لافتة لا للتعصب ويدعمون #الهلال في النهائي.#الهلال_اوراوا pic.twitter.com/5FwK5RWIiK — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 24, 2019

وكشفت تقارير صحفية أن ظروفًا صحية منعت سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، من حضور نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على ملعب سايتاما بين فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومضيفه أوراوا الياباني، اليوم الأحد.

وطبقًا للبروتوكول المتبع في الاتحاد القاري يتوج الفيتنامي تان كووك توان رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي الفائز بلقب النسخة الحالية.

تفصل الهلال خطوة واحدة عن إنجاز طال انتظاره، بتحقيق أول لقب قاري منذ نحو 20 عامًا، عندما يحل ضيفًا على أوراوا رد ديامونز الياباني، الطامح لأن يكون أول فريق يفوز بدوري أبطال آسيا لكرة القدم ثلاث مرات.

???? جماهير هلالية تؤدي الصلاة جماعة لحظة انتظارهم استلام التذاكر ، اللهم لاتردهم خائبين ????#الهلال_اوراوا pic.twitter.com/cOpZpkCxRJ — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 24, 2019

يزور الهلال إستاد سايتاما في إياب نهائي دوري الأبطال، بعد فوز بطل السعودية 1-0 ذهابًا في الرياض، على أمل ألا تتكرر ذكرى 2017 السيئة في نالملعب ذاته وأمام المنافس ذاته أيضًا.

???? | الجماهير الهلاليه في طريقها الى ملعب سايتاما وتردد في الباص "اوه ياهلالي"????. pic.twitter.com/9U30vcSXKE — ‏بيت الهلال (@baytAlhilal) November 24, 2019

وكان آخر تتويج قاري للهلال في 2002 بكأس آسيا لأبطال الكؤوس، وبعدها لم يصبح بطلاً في آسيا منذ تدشين نسخة دوري الأبطال المستحدثة قبل 17 عامًا.

وخسر الهلال محاولتين لنيل لقب دوري الأبطال، آخرهما أمام أوراوا قبل عامين، وذلك بعد خسارة نهائي 2014 أمام ويسترن سيدني وإندرارز الأسترالي.

وبعد التعادل 1-1 في الرياض، خسر الهلال 1-0 في سايتاما بهدف في الدقيقة الـ88، ليضيع اللقب في 2017، لكن بطل السعودية 15 مرة جهز نفسه جيدًا لتجنب تكرار الإخفاق.

واكتفى الهلال بالفوز 1-0 على أوراوا قبل أسبوعين، بهدف أندريه كاريو، بعد إهدار الكثير من الفرص بملعبه، وسيحظى بدعم نحو ثلاثة آلاف مشجع في سايتاما بعد تخصيص 4 طائرات لنقل أنصاره.

ولا يحمل الهلال على عاتقه طموح جمهوره فقط، لأن تفوقه سيضمن أول لقب للعرب في المسابقة منذ تتويج السد في 2011، وإنهاء هيمنة أندية شرق آسيا.

– جماهير #الهلال من أمام ملعب السايتاما يالله ياكريم لا تضيع لهم تعب وأن تجعل هذه البطولة من نصيب الهلال ????

– #الهلال_اوروا

– #الزعيم pic.twitter.com/Bmx908IEfk — قروب الحوت الازرق (@ALHILAL_60) November 24, 2019

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الإياب بين أوراوا ريد والهلال، في تمام الواحدة ظهر الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت طوكيو، الـ12 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أوراوا والهلال، على قناة بي إن سبورتس 1، كما تبث على قناة الاتحاد الآسيوي في ”يوتيوب“.

ويعلق على المباراة الختامية للبطولة الآسيوية للأندية، التونسي عصام الشوالي ومواطنه رؤوف خليف، بينما يعلق الوطني فهد العتيبي على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع ”يوتيوب“.