تشكيلة نادي الهلال ضد أوراوا المتوقعة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي الهلال بنظيره أوراوا الياباني، ظهر اليوم الأحد، في مواجهة نارية، بإياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يقام على ملعب ”ستاد سايتاما 2002“.

ويأمل الهلال في كسر نحس التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إذ يدخل المباراة وهو الأقرب للقب عقب فوزه ذهاباً في الرياض بهدف نظيف سجله البيروفي آندري كاريو.

وأكمل الهلال استعداده بعدما غادر إلى اليابان مبكراً وتحديداً قبل المواجهة المرتقبة بأسبوع، وذلك للتأقلم مع الأجواء اليابانية الباردة ومع فارق التوقيت.

وأعد الروماني رزافان لوشيسكو العدة للنهائي الآسيوي لا سيما بعد انضمام لاعبي المنتخب السعودي الذين خاضوا موا1جهة أوزبكستان والتي انتهت للأخضر 3-2، حيث انضم اللاعبون سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالله عطيف ونواف العابد وهتّان باهبري وياسر الشهراني ومحمد البريك.

وسيدخل الهلال المواجهة دون غيابات، إذ أكمل جميع اللاعبين جاهزيتهم للمواجهة المرتقبة، ومن المتوقع أن يعيد المدرب لاعبه محمد كنّو إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه الطويل بسبب الإصابة.

وفي المقابل، ستكون مهمة أوراوا صعبة للغاية كونه مطالباً بالتسجيل مع ضمان عدم استقباله أي هدف، وهو ما سيجعله تحت الضغط الكبير من قبل جماهيره والتي من المتوقع أن تملأ مدرجات ملعب سايتاما.

وتنفس مدرب أوراوا ساتوشي أوتوسكي الصعداء بعد عودة حارسه الخبير شوساكو نيشيكاوا والذي لم يشارك في مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف.

وأبدى أتوسكي ثقته بلاعبيه للظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث أكد في تصريحات لموقع ناديه أن الخسارة بهدف من الممكن تعويضها، إذ إنها تختلف كثيراً عن الخسارة بأكثر من ذلك.

وعانى أوراوا كثيراً هذا الموسم على الصعيد المحلي، إذ إن الفريق يواجه خطر الهبوط في الدوري الياباني حيث تنتظره مواجهتان بعد النهائي الآسيوي حيث ستحسم مصيره.

ولم يقدم أوراوا أي مستوى في مواجهة الذهاب حيث وضحت الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين الهلال الذي صال وجال وتسابق لاعبوه على إهدار الأهداف المحققة واكتفوا بالفوز بهدف دون رد وهو ما رفع سقف طموحات الفريق الياباني.

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال:

* حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

* خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك

* خط الارتكاز: عبدالله عطيف – سلمان الفرج

* الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو

* قلب الهجوم: بافتيمبي غوميز

الموعد والقنوات الناقلة والمعلق

وتنطلق مباراة الإياب بين أوراوا ريد والهلال، في تمام الواحدة ظهر الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت طوكيو، الـ12 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أوراوا والهلال، على قناة بي إن سبورتس 1، كما تبث على قناة الاتحاد الآسيوي في ”يوتيوب“.

ويعلق على المباراة الختامية للبطولة الآسيوية للأندية، التونسي عصام الشوالي ومواطنه رؤوف خليف، بينما يعلق الوطني فهد العتيبي على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع ”يوتيوب“.