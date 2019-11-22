شاهد.. مشجع نادي الاتحاد يبيع بضاعته مجانًا لـ“عيون الهلال“ (فيديو)

ظهر بائع سعودي يشجع نادي الهلال وهو يروج لبضاعته، مجانًا، من أجل نادي الهلال السعودي، ممثل الوطن، كما قال، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقول المشجع في مقطع الفيديو، بأعلى صوته: ”لعيون ممثل الوطن، الهلال، ببلاش ببلاش، يا رب توفق الهلال من قلب اتحادي“، وسط تصفيقات الحضور.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد دياموندز الياباني، الأحد، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتزع الهلال فوزًا ثمينًا على أوراوا في مباراة الذهاب في العاصمة الرياض بنتيجة 1/0، سجله آندري كاريلو.

مشجع إتحادي يتفاعل مع #الهلال ويوزع بضاعته بالمجان لعيون ممثل الوطن ???????????????? pic.twitter.com/VDNKEBwemI — المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) November 22, 2019

استقبال حار

ولقي لاعبو نادي الهلال استقبالًا حارًا من عدد من المشجعين اليابانيين، حين نزلوا إلى مطار طوكيو، قبل أيام من مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتواجد عدد من المشجعين اليابانيين الذين ارتدوا قمصان نادي الهلال الزرقاء، وعليها أوشحة الزعيم، وبدا كأن الجماهير على معرفة جيدة بالنادي السعودي.

وطلب مشجع من اللاعب المخضرم محمد الشلهوب الحصول على توقيعه، وتبادل معه النجم السعودي الحديث باللغة الإنجليزية، وطلب المشجع من الشلهوب التوقيع على صورة لهما التقطاها العام 2017.