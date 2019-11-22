جمهور نادي الهلال يتدفق إلى اليابان في مباراة حسم بطل دوري أبطال آسيا

سيحظى الهلال السعودي بدعم 3 آلاف من مشجعيه في استاد سايتاما كامل العدد بعد نفاد التذاكر على أمل تحقيق أول لقب آسيوي خلال نحو 20 عامًا، عندما يحل ضيفًا على أوراوا رد دياموندز، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد غد الأحد.

ويتقدم فريق المدرب رازفان لوشيسكو 1/0 في لقاء الذهاب في الرياض، قبل أسبوعين؛ بهدف الجناح آندريه كاريو، وطلب النادي السعودي توفير كل حصته من المقاعد في الاستاد الذي يسع 63.500 مقعد شمال طوكيو.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بتخصيص 4 طائرات لنقل الجماهير إلى اليابان لدعم الهلال؛ من أجل إنهاء صيامه بالمسابقة القارية.

هل رأيتم جماهير فالعالم تشجع فريقهما لمدة اسبوعين متواصلين ؟… لديكم الصوره هذه الجماهير مستمره بالتشجيع من مباراة الذهاب فالرياض الى اليوم وهم فالطائرة متجهين للتتويج باليابان باْذن الله #الهلال_اوراوا pic.twitter.com/up4Ikb6qII — ???????? محمد الحمادي ???????? (@mohammad_uae17) November 22, 2019

وتعرض بطل السعودية 15 مرة للهزيمة مرتين في النهائي، حيث خسر أمام ويسترن سيدني واندرارز الأسترالي في 2014، وخسر مجددًا أمام أوراوا في 2017.

وتُوج الهلال بآخر لقب قاري في 2002، عندما هزم تشونبوك الكوري الجنوبي ليُتوَّج بكأس آسيا لأبطال الكؤوس، وبعدها لم يصبح بطلًا للقارة منذ تدشين دوري أبطال آسيا قبل 17 عامًا.

كما يطمح لأن يكون أول فريق من غرب آسيا يفوز باللقب، منذ السد القطري في 2011، بعدما هيمنت أندية شرق آسيا على البطولة. ويتطلع أوراوا للقبه الثالث بعد 2007 و2017، وفوزه سيعني بقاء الكأس في اليابان بعد تتويج كاشيما أنتلرز في العام الماضي.

وتعزز عودة الحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا فرص أصحاب الضيافة، بعد غيابه عن لقاء الذهاب للإيقاف. وارتكب بديله هاروكي فوكوشيما خطأ منح الهلال هدف الفوز في الرياض.

تاريخ مواجهات #الهلال أمام الفرق اليابانية : ???????? • (9) مباريات

• (5) إنتصارات

• (2) خسارة

• (2) تعادل

“ سجل الهلال في شباكهم (16) هدف⚽️“

“ استقبل الهلال من أنديتهم (12) هدف⚽️“ – حقق #الهلال أمامهم (3) بطولات ????

– خسر #الهلال أمامهم (1) بطولة ???? pic.twitter.com/jQJnS5s6E6 — نواف الآسيوي ???????? . (@football_l5) November 22, 2019