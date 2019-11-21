مدير مدرسة سعودية يلغي الحصة الأخيرة ليتمكن الطلاب من مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا (فيديو)

استمرارًا لحالة الشحن الجماهيري غير العادية من قبل جماهير نادي الهلال مدعومة من كافة السلطات الرياضية لتحقيق اللقب الآسيوي الغائب عن الفريق السعودي منذ نحو 19 عامًا، قام أحد المدرسين بإلغاء الحصة الأخيرة لطلابه؛ ليتمكنوا من مشاهدة مباراة الهلال وأوراو في نهائي دوري أبطال آسيا.

وتناقلت الجماهير الرياضية مقطع فيديو لمدير إحدى المدارس في السعودية وهو يقرر إلغاء الحصة السادسة يوم الأحد المقبل لجميع الطلاب؛ حتى يتمكنوا ومعهم معلموهم من مشاهدة مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا التي ستجمع أوراوا بالهلال السعودي الأحد المقبل.

فيديو: مؤكداً بأنه قراره جاء من حس وطني.. مدير مدرسة يُلغي الحصة السادسة ليتمكّن الطلاب متابعة إياب نهائي أبطال آسيا بين ⁧#الهلال_اوراوا⁩

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⁧#الهلال_اوراوا_نهائي_اسيا⁩

– pic.twitter.com/7pY4aU8I8Z — مجتمعنا (@KSASociety) November 21, 2019

وستقام مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، علمًا أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي اندريه كاريلو.

وكانت جماهير نادي النصر المنافس التقليدي لنادي الهلال قد شنت هجومًا كبيرًا على أسطورة الفريق ماجد عبدالله، بعد إعلان دعمه لنادي الهلال في مواجهة أوراوا.

وقالت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن اللاعب يفقد باستمرار أجزاء كبيرة من محبة الجماهير واحترامهم له كقائد أسطوري للنادي.

المغرد أوهين كيندي قال: ”ما يحصل من ماجد عبدالله وفهد الهريفي بظهورهما الإعلامي وتمنيهما تحقيق الهلال البطولة مسرحية تافهة مدفوعة الثمن ومجبرين على الحديث!!، أزمة الهلال العالمية هي أزمة شعب لا بد أن تنحل وتنتهي بأي طريقة!!“.

وأضاف: ”إعلام مقزز!! ورياضة مقززة!! والنهاية الفشل سيكون من نصيبهم!! ولا يصح إلا الصحيح!!“.

مايحصل من ماجد عبدالله وفهد الهريفي بظهورهم الاعلامي وتمنيهم تحقيق الهلال البطوله مسرحيه تافهه مدفوعة الثمن ومجبرين على الحديث!!

ازمة الهلال العالميه هي ازمة شعب لابد ان تنحل وتنتهي باي طريقة!!

اعلام مقزز!!

ورياضة مقززه!!

والنهاية الفشل سيكون من نصيبهم!!

ولا يصح الا الصحيح!! — اوهين كيندي (@aooos1434) November 20, 2019

المغرد قلم حر قال: ”سعود السويلم ،، يتمنى فوز أوراوا!، ماجد عبدالله يتمنى فوز الهلال!، الآن من منهم النصراوي ومن منهم الهلالي؟، ”تساؤل عابر يمثل بالنسبة لي أعلى مستويات الاندهاش من الوضع المهتري لبعض المحسوبين على النصر“.

سعود السويلم ،، يتمنى فوز اوراوا !

ماجد عبدالله ،، يتمنى فوز الهلال !

الان من منهم ،،

النصراوي ومن منهم الهلالي !

تساؤل عابر ،، يمثل بالنسبة لي أعلى مستويات الاندهاش من الوضع المهتري لبعض المحسوبين على النصر !

معليش نكتب عن مواضيع لم نكن نتوقع نكتب عنها ابداً ،

الصدمات تتوالى✋ — قلم حر (@saaf_nfc) November 21, 2019

من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية إن” أوراوا“الياباني قرر منع جماهير الهلال من وضع الشعارات واللافتات التي تدعم فريقها في الملعب.

وقال في بيان صحفي: يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول لدى تواجدهم فقط داخل منطقتهم الخاصة بالملعب، ولا يمكن حمل مظلات المطر لأنها من الممكن أن تسبب الضرر للآخرين“.