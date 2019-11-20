أوراوا يحظر على جماهير الهلال بعض التصرفات في ملعب سايتاما.. تعرَّف عليها

قالت قناة ”العربية“، مساء اليوم الأربعاء، إن أوراوا رد دياموندز الياباني قرر فتح مدرجات الهلال السعودي قبل ساعتين من انطلاق مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الأحد المقبل، في سايتاما.

ونقلت القناة عن موقع النادي إن ”أوراوا“ قرر منع جماهير الهلال من وضع الشعارات واللافتات التي تدعم فريقها في الملعب.

وقال في بيان صحفي: يمكن لجماهير الفريق الزائر استخدام الطبول لدى تواجدهم فقط داخل منطقتهم الخاصة بالملعب، ولا يمكن حمل مظلات المطر لأنها من الممكن أن تسبب الضرر للآخرين“.

كما يحظر على الجماهير استخدام الأبواق، وآلة الفوفوزيلا، ومعدات الصوت، والليزر، وما إلى ذلك، لأنها تؤثر على سير المباراة، كما يحظر استخدام مكبر الصوت، وميكروفون اليد.

وأضاف البيان:“لا يمكن لجماهير الهلال استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، ويمنع استخدام الأشرطة الورقية أيضًا داخل المدرجات، وبمجرد دخول المشجع إلى المدرجات لن يتمكن من الخروج للدخول مرة أخرى“.

كما طالب النادي الياباني جماهيره بالحضور إلى الاستاد مبكرًا، وذلك لتجنب الازدحام، حيث قال:“من المتوقع أن تكون المنطقة حول الملعب مزدحمة، لذا يرجى استخدام وسائل النقل العامة للمساعدة بتقليل الازدحام“.

ووصلت بعثة الهلال، يوم الأحد، إلى اليابان استعدادًا لمباراة الإياب التي يحتاج خلالها الفريق للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه القاري الثالث في تاريخه بعد عامي 1992 و2000.

وخاض الفريق تدريباته في اليوم الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن تنطلق، غدًا الخميس، أولى طائرات مكرمة ولي العهد الأمير محمد سلمان الذي خصص 4 طائرات لنقل جماهير الهلال لليابان.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة العام 2017 حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي، حيث كان خسر نهائي العام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

وخاض أوراوا مباراة الذهاب دون الحارس الأساس شوساكو نيشيكاوا الموقوف ليشارك بدلًا منه فوكوشيما، لكن نيشيكاوا سيكون حاضرًا في الإياب.