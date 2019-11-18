شاهد ما فعلته الجماهير اليابانية مع نادي الهلال السعودي احتفالًا بوصوله طوكيو (فيديو)

لقي لاعبو نادي الهلال استقبالًا حارًا من عدد من المشجعين اليابانيين، حين نزلوا إلى مطار طوكيو، قبل أيام من مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

وتواجد عدد من المشجعين اليابانيين الذين ارتدوا قمصان نادي الهلال الزرقاء، وعليها أوشحة الزعيم، وبدا كأن الجماهير على معرفة جيدة بالنادي السعودي.

وطلب مشجع من اللاعب المخضرم محمد الشلهوب الحصول على توقيعه، وتبادل معه النجم السعودي الحديث باللغة الإنجليزية، وطلب المشجع من الشلهوب التوقيع على صورة لهما التقطاها العام 2017.

لم نبالغ حينما قلنا بأن الهلال له عشّاق من كل دوله، شاهدوا هُنا “ جماهير يابانية تعشق الهلال “ وتحتفي بوصوله لليابان???????? pic.twitter.com/KCJLqIWBp4 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 18, 2019

وسيُتوَّج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حال فوزه أو تعادله، أو خسارته بفارق هدف بشرط ألا تكون النتيجة 1/0.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017 حيث تعادلا بنتيجة 1/1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1/0 في سايتاما ليُتوَّج باللقب الثاني له في البطولة.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي حيث خسر نهائي العام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

????- فيديو

مشجع ياباني يعشق محمد الشلهوب، حيث انتظره في المطار ليوقع على صورة تجمعه معه في عام 2017 pic.twitter.com/i9vY6dtAnm — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 18, 2019

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

وأحرز الهلال لقبين في دوري أبطال آسيا، لكن آخر ألقابه في البطولة القارية يعود إلى العام 2000، في حين أحرز أوراوا اللقب مرتين، وكانا عامي 2007 و2017، وكان الأخير على حساب الهلال نفسه.