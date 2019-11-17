بعثة نادي الهلال السعودي تطير إلى اليابان لمواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تستعد بعثة نادي الهلال السعودي للانطلاق إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في إطار الاستعداد لملاقاة أوراوا ريد دياموندز.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا، على ملعب سايتاما بطوكيو، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

والهلال فاز على أرضه ووسط جماهيره، بملعب ”محيط الرعب“، على أوراوا رد ديموندز الياباني، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف مقابل لا شيء.

مدرب #الهلال يرفض التصريح معلقاً بأن الحديث بعد النهائي ???? pic.twitter.com/H7xg4Vwhs8 — معتز الدعيج (@Motaz_alduaij) November 17, 2019

ومن المنتظر أن يلتحق السوري عمر خربين ببعثة الهلال في طوكيو، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يلتقي نسور قاسيون مع الفلبين الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية بالتصفيات.

وتقرر أن تقيم بعثة الهلال معسكرًا باليابان، بقائمة كاملة العدد، تحضيرًا لمباراة إياب النهائي، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، على ملعب جامعة الملك سعود.

جانب من وصول سلمان الفرج???? pic.twitter.com/nOalTquHiF — معتز الدعيج (@Motaz_alduaij) November 17, 2019

ورصد العديد من الإعلاميين الموجودين في المطار اللاعبين ومدرب الفريق الروماني لوتشيسكو، والذي رفض التصريح بأي شيء عن المباراة.