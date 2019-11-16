عمر السومة يساند نادي الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

أبدى النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي مساندته التامة لنادي الهلال قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.

ويخوض الهلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في سايتاما باليابان بعد فوزه 1/0 في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي في الرياض.

وسيلتقي الفريقان في استاد سايتاما في مباراة الإياب التي يحتاج خلالها الهلال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ليُتوَّج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد قوزه باللقب عامي 1992 و2000.

وستطير بعثة ”الزعيم“ إلى اليابان يوم الأحد المقبل، أي قبل موعد المباراة بأسبوع كامل، للتعود على الأجواء في اليابان المختلفة تمامًا عن أجواء الرياض.

???? عمر السومة :

”أنا مع #الهلال في النهائي الآسيوي لأنه ممثل المملكة والوطن العربي كامل والثالثه ثابته“. pic.twitter.com/DpH4v3XTYY — مـحـمد (@mod77__) November 16, 2019

وقال السومة المتواجد حاليًا مع بعثة منتخب سوريا في تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ردّه على سؤال بشأن أي الفريقين سيساند خلال النهائي سواء كان الهلال أو أوراوا فجاء رده ”أكيد الهلال. لأنه ممثل المملكة والوطن العربي والثالثة ثابتة“ في إشارة إلى ثالث نهائي يخوضه الهلال في السنوات الأخيرة.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017 حيث تعادلا بنتيجة 1/1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1/0 في سايتاما ليُتوَّج باللقب الثاني له في البطولة.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي حيث خسر نهائي عام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

جماهير الهلال

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا.

وقال حساب الهيئة العامة للرياضة في المملكة على موقع ”تويتر“ إن هذا التوجيه يأتي من ولي العهد دعمًا من القيادة لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزًا للاعبيه، لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب في الرياض بالفوز 1/0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

ويتردد أن بعض الجماهير السعودي تتمنى خسارة الهلال للقب الآسيوي خاصة جماهير النصر الغريم التقليدي للهلال في العاصمة وحامل لقب الدوري.