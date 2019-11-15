لاعبو أوراوا يتعهدون بتجاوز نادي الهلال والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا

تعهّد لاعبو نادي أوراوا رد دياموندز الياباني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، برد الاعتبار والفوز على نادي الهلال السعودي، في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم 24 نوفمبر، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال اللاعب تاكويا أيوانمي: ”هزيمتنا بهدف في مباراة الذهاب ليست نتيجة سيئة.. على الخصم أن يكون واثقًا من قدرته على تحمل الحد الأدنى من الأهداف والذهاب إلى المعركة الحاسمة في ملعبنا ووسط جماهيرنا“.

ومن قبله قال مدافع الفريق ماكينو، إن مباراة الذهاب كانت صعبة عليهم وإنهم لم يتوقعوا سيناريو المباراة بهذا الشكل، لكنه عاد وأكد على نجاح فريقه في الحفاظ على الهزيمة بهدف واحد فقط.

وتحدث اللاعب عن سير مباراة الذهاب والظروف المناخية التي أثّرت عليهم، واعدًا جماهير فريقه بتعديل النتيجة في مباراة الإياب.

واختتم اللاعب تصريحاته بأن موقعة الإياب سيظهر فيها فريقه الياباني بشكل مغاير عن مباراة الذهاب، موضحًا أنهم سيقلبون النتيجة في ملعبهم ووسط جماهيرهم.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال السعودي 1/0 سجله المحترف البيروفي آندريه كاريلو في شوط المباراة الثاني، علمًا بأن مباراة الإياب ستكون الأحد بعد المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، على ملعب سايتاما 2002.

وأحرز الهلال لقبين في دوري أبطال آسيا، لكن آخر ألقابه في البطولة القارية يعود إلى العام 2000، في حين أحرز أوراوا اللقب مرتين، وكانا عامي 2007 و2017، وكان الأخير على حساب الهلال نفسه.