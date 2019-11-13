الأمير محمد بن سلمان يوجه بتخصيص 4 طائرات لمساندة نادي الهلال أمام أوراوا الياباني

وجه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة أن ولي العهد أمر بتخصيص تلك الطائرات لحضور مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام في اليابان على استاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وأشارت الهيئة العامة للرياضة في بيانها إلى أن هذا التوجيه من ولي العهد يأتي دعمًا من القيادة لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزًا للاعبيه، لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

وستبدأ الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال بوضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقًا للتوجيه.

سمو ولي العهد – حفظه الله – يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان لمساندة فريق نادي الهلال في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني pic.twitter.com/WyW56L74NJ — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 13, 2019

من جهته رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، بالغ الشكر والتقدير باسمه وباسم كافة الرياضيين لمقام ولي العهد، على هذه البادرة التي تؤكد استمرار الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية على كافة المستويات والأصعدة.

وأضاف :“نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة خفاقًا في المحافل الدولية في كافة المجالات والأصعدة، ولاسيما الرياضية منها“.

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم كافة الرياضيين لمقام سمو ولي العهد، على توجيهه الكريم بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق الهلال في مباراة أوراوا الياباني — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 13, 2019

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة في المحافل الدولية في كافة المجالات — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 13, 2019

وخاض نادي الهلال السعودي ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أرضه، وحقق فوزًا غاليًا بهدف دون رد سجله البيروفي كاريلو.

وسيخوض الهلال مباراة الإياب في ملعب سايتاما في اليابان على أمل حسم اللقب، والعودة بالكأس.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة العام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.