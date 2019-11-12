تعرف على قائمة نادي الهلال الأولية لكأس العالم للأندية

قدم نادي الهلال السعودي، قائمة ”أولية“ تضم 30 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 ـ في حال تحقيق دوري أبطال آسيا ـ بعد أن طلب ”فيفا“ من طرفي النهائي القاري تقديم قائمة ”أولية“.

وخاض نادي الهلال السعودي ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أرضه، وحقق فوزًا غاليًا بهدف دون رد سجله البيروفي كاريلو.

وسيخوض الهلال مباراة الإياب في ملعب سايتاما في اليابان على أمل حسم اللقب، والعودة بالكأس.

هدف الهلال السعودي الأول على أوراوا ريدز الياباني عن طريق أندريه كارييو بعد عرضية من محمد البريك. pic.twitter.com/5zE6fFqfNO — كرة القدم الآسيوية (@ChampionsAsia) November 9, 2019

وألغى الحكم هدفًا لسالم الدوسري في الدقيقة 72 من المباراة، التي لم يستخدم خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تسلل كاريو الذي مرر الكرة إلى الدوسري.

وستقام كأس العالم للأندية هذا العام في قطر.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ ضمت القائمة الأولية لنادي الهلال في كأس العالم للأندية جميع اللاعبين بما فيهم البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين والكولومبي كويلار لحين تقليص القائمة إلى 23 لاعباً في نهاية نوفمبر حال تحقيق اللقب القاري.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

قمة العار على الإتحاد الآسيوي

وين التسلل ؟

العمى يشوفها هدف صحيح !

على كلٍّ مبروك #للهلال ????

#نهايي_دوري_ابطال_اسيا

#الهلال_اوراوا_ذهاب_ابطال_اسيا pic.twitter.com/NGkV6oHjoT — علي الغفيلي (@alialgofaily) November 9, 2019

وخاض أوراوا المباراة بغياب الحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا الموقوف ليشارك بدلاً منه فوكوشيما الذي تألق طوال المباراة باستثناء هفوته خلال الهدف.

وعلق سلمان الفرج لاعب نادي الهلال عبر تويتر بعد انتهاء مباراة الذهاب :“الحمد لله تجاوزنا الذهاب بنتيجه إيجابية.. تبقى الإياب وبإذن الله نواصل تفوقنا.. شكراً جماهيرنا الغاليه حضوركم الكبير ودعمكم المميز“.

من جانبه غرد عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال:“الحمد لله.. توفيق رب العالمين واحترام الخصم والتركيز اليوم من أسباب الخروج بفوز بشوط أول وإن شاء الله نهديكم البطوله من اليابان يازعماء.. ألف مبروك“.