فيديو دفع سلمان الفرج عسكريًا يثير جدلًا واسعًا في السعودية (شاهد)

تداولت الجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يبين دفع لاعب الهلال السعودي سلمان الفرج لأحد رجال الأمن المكلفين بتأمين مباراة ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقام سلمان الفرج لاعب نادي الهلال السعودي بدفع عسكري من رجال الأمن المتواجدين داخل أرضية الملعب من أجل تأمينه والحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين والجماهير، حيث كان اللاعب يقف على مسافة قريبة جدًا من الجماهير المحاولين الحصول على القميص الخاص به.

وعندما حاول رجال الأمن السيطرة على الموقف لضمان عدم نزول الجماهير للملعب قام اللاعب سلمان الفرج بدفع رجل الأمن بيده على صدره طالبًا منه الابتعاد.

ونقلت الجماهير المقطع الذي يبين حضور اللاعب إلى مدرجات فريقه قبل أن يدفع رجل الأمن المكلف بحمايته هو وباقي اللاعبين .

واجتاح هاشتاغ #سلمان_الفرج_يدفع_عسكري موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث ظهرت علامات الغضب على الجماهير المنافسة لنادي الهلال .

ويأتي هذا ”الهاشتاغ“ ردًا على هاشتاغ لجماهير الهلال تحدثت فيه عن اعتداء مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله على مسؤولة أمن في المطار .

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني قد انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف للاعبه البيروفي أندريه كاريلو، علمًا بأن مباراة الإياب ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري .

وقال المغرد سلطان البقمي:“#سلمان_الفرج_يدفع_عسكريًا⁩، ‏وين إلّي عاملين حالهم وطنيين، وين إلّي غثونا بمثالياتهم، ‏هذا رجل أمن يعمل ليحفظ الأمن ويأتي لاعب يدفعه من صدره ”

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري وين اللي مسوين وطنيين وين اللي غثونا بمثالياتهم هذا رجل امن يعمل ليحفظ الامن ويأتي لاعب يدفعه من صدره pic.twitter.com/cjLNA8UFKa — سلطان البقمي (@Ss_m_f) November 10, 2019

وقال المغرد حبر أصفر:“حضوره قبل المباراة بساعات من أجل تنظيم العمل وتأمينه لكم كلاعبين وعدم تداخل الجماهير معكم ، وفي الأخير يصير هذا الشيء“.

‏ ⁧#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري⁩“

حضوره قبل المباراة بساعات من اجل تنظيم العمل وتأمينه لكم كلاعبين وعدم تداخل الجماهير معكم ، وبالأخير يصير هذا الشيء !!

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري pic.twitter.com/FoiVrI9Wm0 — حبر أصفر (@ANassr11) November 10, 2019

حضوره قبل المباراة بساعات من اجل تنظيم العمل وتأمينه لكم كلاعبين وعدم تداخل الجماهير معكم ، وبالأخير يصير هذا الشيء !!

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري pic.twitter.com/FoiVrI9Wm0 — حبر أصفر (@ANassr11) November 10, 2019

يذكر أن مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا تعد رقمًا قياسيًا من حيث عدد المشاهدات على قناة ”اليوتيوب“ التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبلغ عدد مشاهدي المباراة على قناة ”اليوتيوب“ التابعة للاتحاد الآسيوي نحو 4.4 مليون مشاهدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي كاريلو خلال شوط المباراة الثاني، علمًا بأن مباراة الإياب ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.