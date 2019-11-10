ماذا قال كاريلو بعد قيادته نادي الهلال السعودي للفوز على أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا؟

أعرب البيروفي أندريه كاريلو، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن سعادته بإحراز هدف فوز ”الزعيم“ على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كاريلو، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود: ”إنه أمر رائع أن تسجل هدف الفوز في مباراة نهائية.. سعيد بأن أساهم في تحقيق خطوة إيجابية لفريقي“.

وأشار اللاعب البيروفي إلى أنه لم يكن ليُقدم الكثير من مستواه دون مساعدة زملائه؛ إذ وصف أداء لاعبي فريقه بالمميز خلال المباراة.

وأضاف: ”قطعنا نصف المشوار بشكل جيد.. كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر، لكن من المهم ألا نستقبل أهدافًا على أرضنا.. وتبقى مواجهة الإياب هي الحاسمة“.

وقادت رأسية كاريللو فريق الهلال إلى الفوز على نظيره أوراوا الياباني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ”محيط الرعب“.

وجاء هدف التقدم للهلال عن طريق رأسية للبيروفي في الدقيقة الـ 60 ليكسر حاجز التعادل السلبي الذي سيطر على مجريات الشوط الأول وربع الساعة الأول من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة سيطرة ملحوظة للغاية من قبل لاعبي الهلال، بحيث تخطت نسبة استحواذهم على الكرة 70% مقابل 30% لصالح لاعبي أوراوا، كما وصل عدد تمريراتهم إلى أكثر من ضعف عدد تمريرات لاعبي أوراوا، وبدقة تخطت 90% من قبل لاعبي الهلال في مقابل دقة بلغت نسبتها 70% من أوراوا؛ ما يوضح التفوق الملحوظ.

يُذكر أن مواجهة الإياب ستُجرى على استاد سايتاما يوم الـ24 من نوفمبر الجاري.

وبهذه النتيجة تُصبح للهلال فرصتان في إحراز اللقب الآسيوي: التعادل بأي نتيجة أو الفوز، أو الخسارة بفارق هدف شريطة أن يُسجل الهلال.

أما إذا انتهت مواجهة الإياب بفوز الفريق الياباني بهدف نظيف، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وكان الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، شدد على عدم رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام أوراوا ريد ديناموز الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي، قال لوشيسكو: ”لن أقوم بالتعليق على المستوى الفني الذي ظهر عليه لاعبو فريقي، لكنني أود التعليق على النتيجة التي انتهت عليها المباراة بتسجيل هدف واحد فقط“.

وأضاف: ”أنا نادم لعدم تسجيل أكثر من هدف، إذ إننا أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، لذا فإنه لابد من التركيز في لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان لانتزاع اللقب القاري“.

وأوضح المدرب الروماني: ”كانت لدي ثقة كبيرة في اللاعبين قبل المباراة، لأننا أعددنا لها بتركيز كبير، وسنحافظ على تركيزنا في الإياب وسنقاتل للفوز“.

بسؤاله عن هدف سالم الدوسري الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، قال: ”الهدف صحيح، والحكم أخطأ بعدم احتسابه لنا“.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في العاصمة اليابانية ”طوكيو“.

وللتتويج باللقب القاري، يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة الذي سيقام في اليابان.