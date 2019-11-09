صحيفة رومانية تحذر نادي الهلال السعودي من تاريخ أوراوا مع ”الريمونتادا“ قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا

انتهت مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا بفوز نادي الهلال السعودي على أوراوا الياباني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، حيث قاد البيروفي أندريه كاريلو فريقه لتحقيق الانتصار بعد تسجيله هدف الفوز.

وألقت صحيفة ”gsp“ الرومانية، الضوء على فوز الهلال في الذهاب، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، موضحة أن الهلال نجح بالفعل في تحقيق الفوز لكن الفارق اعتبرته الصحيفة ضئيلًا وغير مطمئن كثيرُا لجماهير ”الموج الأزرق“.

وأشارت إلى أن تاريخ الفريق الياباني مع الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا يشهد بأنه يستطيع العودة وتحقيق ”الريمونتادا“، حيث سبق وأن تعرض الفريق لخسارتين خارج أرضه كانت الأولى أمام جيجو يونايتيد في عام 2017 حيث خسر الفريق في الذهاب بهدفين نظيفين لكنه عاد في الإياب وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.

كما سبق وأن خسر الفريق أمام كاواساكي الياباني خارج أرضه بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يعود في مباراة الإياب ليحقق الفوز بأربعة أهداف لهدف.

ويلتقي الفريقان مجددًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مبارة الإياب في العاصمة اليابانية طوكيو علمًا بأن مباراة الإياب في نهائي عام 2017 قد انتهت بفوز اليابانيين بهدف نظيف وقتها حصدوا على إثره اللقب.

وكان مهاجم الفريق الياباني اللاعب شينزو كوروكي، البالغ 33 عامًا قد تحدث عن المباراة عقب نهايتها، حيث قال إنه كان من العب على فريقه التسجيل في الرياض لذلك أخبرت لاعبينا بأن ننهي المباراة على نتيجتها الحالية وسنعود للتسجيل في ملعبنا في الإياب.

وقال عضو شرف نادي الهلال الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، إن هناك شوطًا آخر هناك في اليابان وأن اللقب لم يحسم بعد لذا على اللاعبين أخذ الحيطة والحذر، مشيدًا باللاعبين حيث قال إنهم كانوا رجالًا، كانوا في الموعد، وثقتنا بهم تتجدد، وإن شاء الله هذه السنة هي سنة الهلال.