مشجع هلالي يسقط مغشيًا عليه بعد هدف كاريلو في مباراة الهلال ضد أوراوا بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع هلالي سقط مغشيا عليه وسط زملائه وهم يشاهدون ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب في منزل أحدهم وفور إحراز البيروفي كاريلو هدف الفوز سقط الشاب مغشيا عليه من ضغط الأعصاب، ولم ينتبه له زملائه في البداية ولكن بعد ذلك قاموا بمحاولة إسعافه سريعا، وأكد مصور الفيديو في نهايته أن الشاب ذهب للمستشفى وهو بخير حاليا.

مشجع هلالي اغمى عليه بعد هدف كارييو pic.twitter.com/smaV4SmNMU — ماكس الهلالي (@hfc_x6) November 9, 2019

واكتفى الهلال السعودي بالفوز 1-صفر على ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم السبت.

وسيلتقي الفريقان في استاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر تشرين الثاني الحالي في مباراة الإياب التي يحتاج خلالها الهلال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1992 و2000.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر أندريه كاريو من بيرو بضربة رأس بعد ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن محمد البريك وخروج خاطيء للحارس الياباني هاروكي فوكوشيما.

وألغى الحكم هدفا لسالم الدوسري في الدقيقة 72 من المباراة، التي لم يستخدم خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تسلل كاريو الذي مرر الكرة إلى الدوسري.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017 حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

وخاض أوراوا المباراة بغياب الحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا الموقوف ليشارك بدلا منه فوكوشيما الذي تألق طوال المباراة باستثناء هفوته خلال الهدف.

* ضغط هلالي

وضغط الهلال بقوة من البداية وسيطر على المباراة تماما في أول ربع ساعة إذ لم يغادر لاعبو أوراوا نصف ملعبهم حتى سنحت أول فرصة لأصحاب الأرض عبر سيباستيان جيوفينكو بعد تمريرة كاريو لكن لاعب الوسط الإيطالي سدد من عند حافة منطقة الجزاء كرة ارتطمت في الدفاع وذهبت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 13.

ورد أوراوا عبر انطلاقة فابريسيو الذي هيأ الكرة أمام تاكاهيرو سيكيني داخل منطقة الجزاء ليسدد لكن الكرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 17.

وأهدر جيوفينكو فرصة خطيرة اخرى في الدقيقة 29 إثر تمريرة عرضية من الدوسري تركها ياسر الشهراني ببراعة لزميله الإيطالي لكنه سددها ضعيفة لينقذها فوكوشيما.

وبعدها بأربع دقائق أرسل كاريو تمريرة عرضية برأسه تابعها علي البليهي بقدمه إلى خارج الملعب رغم أنه كان إلى جوار القائم الأيمن لمرمى فوكوشيما.

وعاد جيوفينكو وأهدر فرصة اخرى في الدقيقة 37 بعد تمريرة من كاريو لكن الحارس الياباني أنقذها بصعوبة.

وقال جيوفينكو لشبكة بي.إن سبورتس التلفزيونية عقب المباراة ”صنعنا العديد من الفرص وكان بالإمكان زيادة الأهداف لكن لم يحالفنا التوفيق. يجب التفكير من الآن في مباراة الإياب التي يمكن أن نحسمها ونفوز باللقب“.

وكاد عبد الله المعيوف حارس الهلال أن يتسبب في اهتزاز شباكه عندما خرج من مرماه بدون مبرر ليحول الكرة أحد لاعبي أوراوا بضربة رأس نحو المرمى لكن الحكم أشار إلى تسلله قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

* فرص كثيرة وهدف وحيد

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الهلال الضغط على مرمى أوراوا بحثا عن هدفه الأول لكن الدقائق كانت تمر دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف حيث كانت أبرز المحاولات في الدقيقة 58 عندما استقبل الدوسري الكرة على صدره وسدد مباشرة إلى جوار المرمى.

وقال الدوسري عبر حسابه تويتر عقب المباراة ”الحمد لله انتهى الشوط الأول وباقي الشوط الأهم. لا نستغنى عن دعمكم (الجماهير) وإن شاء الله نفرح سويا“.

وبعدها بدقيقتين سجل كاريو هدف المباراة الوحيد الذي سيكون له أهمية كبيرة في مباراة العودة.

وأرسل البديل نواف العابد تسديدة قوية بيسراه في الشباك الخارجية لمرمى الضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال سلمان الفرج ”الحمد لله تجاوزنا الذهاب بنتيجة ايجابية ويبقى الإياب وبإذن الله سنواصل تفوقنا. شكرا لجماهيرنا الغالية على المساندة والدعم المميز“.