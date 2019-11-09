مدرب نادي الهلال السعودي يشعر بالندم رغم الفوز على أوراوا.. وسخرية من تصريحات سالم الدوسري (فيديو)

أبدى الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي اليوم السبت، عدم رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها مباراة فريقه أمام أوراوا ريد ديناموز الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي، قال لوشيسكو: ”لن أقوم بالتعليق على المستوى الفني الذي ظهر عليه لاعبو فريقي، لكنني أود التعليق على النتيجة التي انتهت عليها المباراة بتسجيل هدف واحد فقط“.

وأضاف: ”أنا نادم لعدم تسجيل أكثر من هدف، حيث إننا أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، لذا فإنه لابد من التركيز في لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان لانتزاع اللقب القاري“.

وأوضح المدرب الروماني: ”كانت لدي ثقة كبيرة في اللاعبين قبل المباراة، لأننا أعددنا لها بتركيز كبير، وسنحافظ على تركيزنا في الإياب وسنقاتل للفوز“.

بسؤاله عن هدف سالم الدوسري الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، قال: ”الهدف صحيح، والحكم أخطأ بعدم احتسابه لنا“.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في العاصمة اليابانية ”طوكيو“.

وللتتويج باللقب القاري، يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة الذي سيقام في اليابان.

سالم الدوسري

إلى ذلك، تهكمت الجماهير الرياضية المنافسة لنادي الهلال على تصريحات اللاعب سالم الدوسري، التي قالها عقب مباراة ذهاب النهائي الآسيوي.

وقال الدوسري في تصريحات تلفزيونية أعقبت اللقاء: ”حققنا الفوز ولعبنا شوطًا جيدًا هنا في الرياض ويبقى لنا شوط آخر في طوكيو والأهم تحقيق النقاط الثلاث“.