نادي الهلال يعبر أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

اكتفى الهلال السعودي بالفوز 1-صفر على ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم السبت.

ويلتقي الفريقان في إستاد سايتاما في 24 نوفمبر تشرين الثاني الحالي في مباراة الإياب التي يحتاج خلالها الهلال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر أندريه كاريو من بيرو بضربة رأس بعد ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن محمد البريك وخروج خاطئ من الحارس الياباني هاروكي فوكوشيما.

وألغى الحكم هدفًا لسلمان الفرج في الدقيقة 72 من المباراة، التي لم تستخدم خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تسلل كاريو الذي مرر الكرة إلى الفرج.

هدف ⚽️ وأخيرا.. كاريو يفك الشفرة اليابانية ???? الهلال 1 أوراوا 0#ACLFinal #HILvURA pic.twitter.com/heeeXm8VHw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2019

للتتويج باللقب القاري، يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة الذي سيقام في اليابان.

وسيحاول أوراوا ريد ديناموز استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه ومحاولة تحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء الإياب لانتزاع اللقب القاري.

دخل الهلال اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس.

وظهرت واضحةً اليقظة الدفاعية من جانب الفريق الياباني، حيث مال أداؤهم إلى التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

حاول لاعبو الهلال اختراق الدفاع المتكتل بحثًا عن هدف التقدم، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث تواصل مسلسل الضغط المكثف من جانب الهلال إلى أن تحقق المطلوب بهدف بشق الأنفس في الدقيقة 60 عن طريق لاعب بيرو أندري كاريلو.

طالبت الجماهير الغفيرة التي حرصت على مؤازرة فريقها بضرورة تسجيل المزيد من الأهداف حتى تكون المهمة سهلة في لقاء الإياب، إلا أن الدفاع المتكتل من جانب الفريق الياباني وقف حائلًا أمام طموحات لاعبي الهلال.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الهلال فائزًا باللقاء.