الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، منافسه أوراوا ريد دياموندز الياباني، على استاد جامعة الملك سعود، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الهلال وأوراوا الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الهلال وأوراوا على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت حفيظ دراجي.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى الحكم العراقي علي صباح، ويعاونه حيدر العبيدي، وأمير داوود حسين، وواثق مدلل السويدي.

ويسعى نادي الهلال للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتائج إيجابية تساعده في مباراة الإياب التي تقام في اليابان يوم 24 من الشهر الحالي.

وسبق أن لعب الهلال ضد أوراوا مباراتين، وكانتا في نهائي دوري أبطال آسيا2017، حيث تعادلا 1/1 في الرياض، قبل أن ينتزع النادي الياباني الفوز إيابًا بنتيجة 1/0، ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وخسر الهلال كذلك 1/0 ذهابًا وتعادل سلبيًا في مباراة الإياب أمام ويسترن سيدني وانديريرز من أستراليا في نهائي البطولة القارية العام 2014، ويعود آخر ألقاب الزعيم في دوري أبطال آسيا للعام 2000، وقد حقق لقب البطولة مرتين، عامي 1992، و2000.

ولو انتصر أوراوا على الهلال سيكون أول فريق يحصد اللقب 3 مرات في عصر دوري الأبطال الذي انطلق في 2002.

وفي طريقه إلى المباراة النهائية فاز الهلال في 7 مباريات، وخسر 3 مرات، وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، تحت قيادة 3 مدربين: زوران ماميتش، وشاموسكا، وأخيرًا لوسيسكو.

في المقابل حقق أوراوا ريد دياموندز 6 انتصارات وخسر 3 مرات وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف، تحت قيادة مدربين اثنين.

ويوم السبت الماضي، وصل كأس دوري أبطال آسيا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض مع وفد الاتحاد الآسيوي، الذي سيحضر ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي وأوراوا، ووصلت بعثة فريق أوراوا، إلى العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج، حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.