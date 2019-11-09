الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل يظهر مرتديًا قميص نادي الهلال.. وهكذا علّق (فيديو)‎

ظهر الإعلامي السعودي، عبدالعزيز المريسل، المعروف بانتمائه لنادي النصر، مرتديًا قميص نادي الهلال، في برنامج ”الحصاد الرياضي“، على قناة ”24 الرياضية“.

وقال عبدالعزيز المريسل:“كنت أنوي وضع الصورة هنا (على صدره)، لكنني خفت أن تُفهم خطأ“، ويظهر في الصورة علي البليهي، وعبدالله المعيوف لاعبا الهلال.

وأضاف المريسل:“أشعر أن هناك نوعًا من الجحود خلال الفترة الماضية، تجاه اللاعبين، انتقاد قاسٍ، وأثّر بخروجهم من المنتخب السعودي، وأتمنى أن مباراة غدٍ هي التي سترجعهم للمنتخب“، في إشارة إلى مباراة الهلال مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وعن شعوره بارتداء القميص الأزرق قال المريسل:“ارتديت كل التيشرتات، وأول مرة في حياتي أرتدي شعار الهلال، لأجل البليهي والمعيوف بالدرجة الأولى، ولأجل الهلال وجمهوره وممثل الوطن بالدرجة الثانية لبست شعار الهلال“.

وتوقع المريسل فوز الهلال بنتيجة 5/0، حيث قال:“أتوقع 5/0 للهلال، ونجومية المباراة ستكون في المقام الأول للبليهي والمعيوف، وأتمنى أن تكون نسبة الخطأ عندهم 0%“.

وعن ارتدائه قميص ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي عندما واجه الهلال في نهائي 2014، قال المريسل:“يمكن لأنني مقتنع أن الهلال لن يحقق البطولة (دوري أبطال آسيا)، إلا إذا أنا دعمته“.

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا، اليوم السبت، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض قبل أن يحل النادي السعودي على أوراوا في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.

وخسر الهلال بنتيجة إجمالية 1/2 أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي العام 2017، كما خسر 0/1 بنتيجة إجمالية أمام ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي العام 2014، وآخر لقب للهلال بدوري أبطال آسيا كان العام 2000 على حساب جوبيلو ايواتا الياباني.

وفي طريقه إلى المباراة النهائية فاز الهلال في 7 مباريات، وخسر 3 مرات، وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، تحت قيادة 3 مدربين: زوران ماميتش، وشاموسكا، وأخيرًا لوسيسكو.

ولو انتصر أوراوا على الهلال سيكون أول فريق يحصد اللقب 3 مرات في عصر دوري الأبطال الذي انطلق في 2002.

عبدالعزيز المريسل : #الهلال لن يحقق بطولة إلا إذا انا دعمته

بندر الرزيحان : أنت تتكلم في بطولة بتاريخك كله ما أخذتها #الحصاد_الرياضي #الهلال_اوراوا #الهلال_اوراوا_نهائي_اسيا pic.twitter.com/0bdzmbpKuS — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 8, 2019

توقعات مباراة #الهلال_اوراوا

– حسن عبدالقادر: 2-0 للهلال

– بندر الرزيحان: 3-0 للهلال

– معجب الدوسري: 2-0 للهلال

– عبدالمحسن الجحلان: 2-1 أو 4-1 للهلال

– محمد الغامدي: فوز الهلال بنسبة كبيرة

– عبدالعزيز المريسل: 5-0 لنادي الهلال #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/p8BZrs79KY — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 9, 2019