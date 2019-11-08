حقيقة نفاد تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني بعد دقائق من طرحها

نفدت تذاكر مباراة الهلال السعودي وضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا بعد وقت قصير للغاية.

ويصب عامل الأرض في المعتاد في صالح صاحبه، لكن الوضع سيكون مغايرًا للهلال أمام أوراوا عندما يلتقيان للمرة الثانية في ثلاث سنوات في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض.

ويحل الفريق الياباني ضيفًا على الهلال في السعودية غدًا السبت، قبل أن يستضيفه في الإياب يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

واحتاجت جماهير الهلال لعدة دقائق فقط لشراء كافة تذاكر مواجهة فريقها أمام أوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكشف حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني، وجاءت كالتالي؛ 50 ريالًا موحدة أفرادًا وعائلات B-H، 300 ريال موحدة الواجهة F-D-E.

وبلغ سعر المنصة الفضية أفرادًا وعائلات في مباراة الهلال وأوراوا الياباني 1800 ريال، و2500 ذهبية أفرادًا وعائلات، 3 آلاف ريال بلاتينية أفرادًا وعائلات، فيما وصل سعر البلاتينية أفراد بلس إلى 5 آلاف ريال.

وأوضحت شركة صلة الرياضية أن القسم A مخصص للفريق الضيف في مباراة الهلال وأوراوا ، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة له 300 ريال.

لكن يبدو أن نفاد التذاكر سريعًا لم يكن شيئًا طبيعيًا، حيث انتشر عبر هاشتاغ #تذاكر على تويتر العديد من الجماهير تعرض تذاكر للبيع في السوق السوداء، ما يعني أنه تم شراء التذاكر من قبل تجار من أجل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير من ثمنها الأصلي.

يذكر أن ملعب جامعة الملك سعود، الذي سيحتضن النهائي القاري، يتسع لنحو 25 ألف متفرج، حيث تحتوي الدرجتان الثانية والثالثة قرابة 22 ألف مقعد، فيما يبلغ عدد مقاعد الدرجة الأولى ألفي مقعد، إضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات والإعلاميين وذوي الإعاقة.

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