التشكيلة المتوقعة للهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الهلال السعودي منافسه أوراوا ريد دياموندز من الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وتقام مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز غدًا السبت، الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال على هذه التشكيلة أمام أوراوا:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، غوميز.

وخسر الهلال بنتيجة إجمالية 1/2 أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي العام 2017، كما خسر 0/1 بنتيجة إجمالية أمام ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي العام 2014، وآخر لقب للهلال بدوري أبطال آسيا كان العام 2000 على حساب جوبيلو ايواتا الياباني.

وفي طريقه إلى المباراة النهائية فاز الهلال في 7 مباريات وخسر 3 مرات وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، تحت قيادة 3 مدربين زوران ماميتش، وشاموسكا، وأخيرًا لوسيسكو.

في المقابل حقق أوراوا ريد دياموندز 6 انتصارات وخسر 3 مرات وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف، تحت قيادة مدربين اثنين.

ونال الهلال 6 ألقاب قارية ما بين 1991 و2002، ليصبح أحد أنجح الفرق في آسيا.

ويوم السبت الماضي، وصل كأس دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض مع وفد الاتحاد الآسيوي، الذي سيحضر ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي وأوراوا، ووصلت بعثة فريق أوراوت، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وتم وضع الكأس في ملعب جامعة الملك سعود، المعروف باسم ”محيط الرعب“، والذي ستقام عليه المباراة، التي ستجمع الفريقين.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا، يوم 24 نوفمبر الجاري، في اليابان في مباراة الإياب.