مشجع هلالي يقتحم فندق ريد دايموندز قبل مباراة الهلال ضد أوراوا (فيديو)

قام أحد مشجعي نادي الهلال السعودي بالصعود إلى فندق إقامة فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني والتقط فيديو لهم وهم في طريقهم للمبيت.

وانتشر هاشتاغ على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ باسم ”#هلالي_يتهجم_علي_لاعبين_اوراوا“ في إشارة إلى عدم الاستقابل الجيد من الجماهير الهلالية للاعبي الفريق الياباني.

وقام المشجع بتوجيه بعض الأسئلة إلى اللاعبين مثل ماذا يأكلون وماذا يشربون، وقال جملة ”أعوذ بالله“.

كونك مواطن سعودي ..ماذا يعني لك تصرف هذا الشخص مع البعثه اليابانيه !؟وهم يعتبرون ضيوف في مملكتنا ،ماهو الإنطباع لديهم بعد مغادرتهم للملكه ،،هل يستحق المسائله هذا الإنسان؟ أم أنه تصرف شخصي لا ينعكس على ثقافة المواطن بشكل عام

#هلالي_يتهجم_علي_لاعبين_اوراوا pic.twitter.com/vrT8tCaYZN — التميمي™️ ????عاشق الكيان???? (@F_K_T79) November 7, 2019

ويتجدد الصراع بين الهلال وأوراوا الياباني على لقب دوري أبطال آسيا، عندما يفتح ملعب جامعة الملك سعود أبوابه مساء السبت المقبل لاستقبالهم من أجل خوض لقاء ذهاب النهائي الآسيوي.

ونجح الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، في بلوغ دور النهائي للمرة السابعة في تاريخه على حساب السد بعد أن تغلب عليه بمجموع المباراتين 6/5.

وتأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى الدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه اليوم على مضيفه غوانغجو ايفرغراندي الصيني بهدف دون رد في إياب نصف النهائي، بعدما كان فاز ذهابًا بهدفين دون مقابل .

وسبق وأن التقى الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2017/2018 وفشل زعيم الأندية السعودية آنذاك اقتناصه وإعادة اللقب الذي غاب منذ مطلع الألفية الجديدة إثر سقوطه بمجموع اللقاءين 2/1.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في التاسع من شهر نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض ، وفي الـ 24 منه في مدينة سايتاما.

وكشفت تقارير صحفية هوية حكم مباراة اوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقررة يوم 24 من نوفمبر المقبل على ملعب سايتاما 2002، حيث قررت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي تعيين الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو لإدارة إياب النهائي الآسيوي.