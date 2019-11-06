 ”يا هلالي ما أنت قدها“.. شاهد احتفالات جماهير نادي النصر السعودي بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

”يا هلالي ما أنت قدها“.. شاهد احتفالات جماهير نادي النصر السعودي بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

”يا هلالي ما أنت قدها“.. شاهد احتفالات جماهير نادي النصر السعودي بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حرصت جماهير نادي النصر السعودي على الاحتفال بمشاركة الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، عقب الفوز على الفيصلي، اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد.

ورددت الجماهير في المدرجات عقب الفوز ”رد الصدارة ردها، يا هلالي ما أنت قدها“.

وسجل النصر هدفين في الشوط الأول ليفوز على ضيفه الفيصلي 2-صفر في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء.

افتتح المغربي عبدالرزاق حمد الله التسجيل في الدقيقة 11 بضربة رأس متقنة وضاعف زميله البرازيلي جوليانو الغلة في الدقيقة 28 بعد أن تابع محاولة سلطان الغنام التي ارتدت من القائم.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وفي وقت سابق فاز التعاون، الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين، على مستضيفه الرائد بثلاثية دون رد في مباراة مؤجلة أخرى.

وشهدت المواجهة هدفًا سريعًا والاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في أكثر من مناسبة.

وبعد مرور دقيقة ونصف فقط افتتح مد الله العليان التسجيل للتعاون من وضع انفراد بعد أن استفاد من تمريرة سيدريك أميسي.

وضاعف عبدالمجيد السواط الغلة في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واعتقد ياسين برناوي انه سجل هدفًا ثالثًا في الدقيقة 70 لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وقبل دقيقتين من النهاية حصل أميسي على ركلة جزاء بعد الرجوع أيضًا لحكم الفيديو المساعد ليحرز منها هيلدون الهدف الثالث للتعاون قبل أن يحصل على الانذار الثاني بسبب طريقة احتفاله (ارتداء قناع سبايدر مان) ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

وكان العليان صاحب الهدف الأول طرد في الدقيقة 62 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة من تسع مباريات في المركز الخامس بينما توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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