”يا هلالي ما أنت قدها“.. شاهد احتفالات جماهير نادي النصر السعودي بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حرصت جماهير نادي النصر السعودي على الاحتفال بمشاركة الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، عقب الفوز على الفيصلي، اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد.

ورددت الجماهير في المدرجات عقب الفوز ”رد الصدارة ردها، يا هلالي ما أنت قدها“.

وسجل النصر هدفين في الشوط الأول ليفوز على ضيفه الفيصلي 2-صفر في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء.

فيديو : جماهير #النصر تردد رد الصدارة ردها

يا هلالي منت قدها .. #النصر_الفيصلي pic.twitter.com/5EAedLnrBj — علي العنزي (@Ali_alabdallh) November 6, 2019

افتتح المغربي عبدالرزاق حمد الله التسجيل في الدقيقة 11 بضربة رأس متقنة وضاعف زميله البرازيلي جوليانو الغلة في الدقيقة 28 بعد أن تابع محاولة سلطان الغنام التي ارتدت من القائم.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.

خبر عاجل :????

كبير الرياض يقفز الى الصدارة ????????

الف الف الف مبروك نصر #النصر#متصدر_قم_همزني

كانوا يعيرون #النصر بالمركز الثامن الان ارتقى العالمي بهمة ابطاله للقمة الحياه دروس تعلموا من #دروس_كبير_الرياض

"افرحو يااستثنائيين عساها فرحة دايمة"#النصر_الفيصلي #النصر_الفيصلي_الدوري pic.twitter.com/8y08futHy5 — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) November 6, 2019

وفي وقت سابق فاز التعاون، الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين، على مستضيفه الرائد بثلاثية دون رد في مباراة مؤجلة أخرى.

وشهدت المواجهة هدفًا سريعًا والاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في أكثر من مناسبة.

وبعد مرور دقيقة ونصف فقط افتتح مد الله العليان التسجيل للتعاون من وضع انفراد بعد أن استفاد من تمريرة سيدريك أميسي.

???? ــ فرحة الجماهير النصراويه بعد فوز فريقها على الفيصلي بنتيجة 2-0.#النصر_الفيصلي_الدوري pic.twitter.com/FqAhOkmVpk — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2019

وضاعف عبدالمجيد السواط الغلة في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واعتقد ياسين برناوي انه سجل هدفًا ثالثًا في الدقيقة 70 لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وقبل دقيقتين من النهاية حصل أميسي على ركلة جزاء بعد الرجوع أيضًا لحكم الفيديو المساعد ليحرز منها هيلدون الهدف الثالث للتعاون قبل أن يحصل على الانذار الثاني بسبب طريقة احتفاله (ارتداء قناع سبايدر مان) ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

وكان العليان صاحب الهدف الأول طرد في الدقيقة 62 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة من تسع مباريات في المركز الخامس بينما توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.