ماجد عبدالله: لا أعترف بكلمة الأسطورة.. وإدارة نادي النصر السعودي السابقة ”كانوا هلاليين“ (فيديو)

شدد ماجد عبدالله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، على رفضه كلمة أسطورة، التي يطلقها عليه الكثير من الجمهور، مشددًا في الوقت نفسه على أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم العالمي الحالي، يستحق ارتداء قميص رقم 9 بسبب تألقه وأهدافه.

وقال عبدالله في حواره مع صحيفة ”الرياضية“: ”أنا اللي أعرفه إني ماجد، لاعب لمدة 21 سنة ما بين النادي والمنتخب السعودي، وكان قبلنا لاعبين سابقين لهم احترامهم والظروف لم تساعدهم ولكننا جئنا مع مجموعة في سنوات قليلة قدرنا نضع مكانة للمنتخب السعودي“.

وأضاف: ”كل واحد عمل جهده في مجاله وفي مركزه، وكلمة أسطورة ممكن نطلقها على أي شخص والألقاب ببلاش وكل لاعب يعتز بما قدمه لناديه ومنتخب بلده، والألقاب لا تقدم أو تؤخر والناس شايفة وعارفة.. ولا أعترف بكلمة أسطورة ولكن بما قدمه الشخص نفسه“.

وعن بعض آرائه التي يراها البعض غريبة وتجلب له الانتقادات، أوضح: ”بعض المستجدين يرون أن كلامي غريب لأن رؤيتي مخالفة لهم، ما أطرحه ليس من فراغ وقبل ما نلعب للنادي وتمثيلنا المنتخب كنا مشجعين، وخدمنا في هذا المجال سنوات طويلة ولما نطرح رأي أكيد سنجد من يسمع، عكس المتواجدين حاليا اللي كل همهم خالف تعرف“.

وعن أزماته مع إدارة النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم، شدد ماجد عبدالله: ”من يلعب في ناديه لعمر طويل يريد أن يشعر بالتقدير من ناديه وهو ضحى وجلب له عشاق ولو عملت موازنة للمسألة فتجد أن النادي ما زال مديونا للاعب، وأي إدارة نصراوية تأتي يجب أن تحترم لاعبيه القدامى، إلا إذا كانت إدارة غير نصراوية، وهذا حدث من الإدارة السابقة برئاسة سعود آل سويلم“.

وأكمل: ”مثلا يوسف خميس ركن من أركان النصر ولما يذهب للنادي تفتح له الأبواب، ولكنهم سألوه ماذا تريد؟ هل يعقل هذا؟ والسبب أنهم لم يكونوا نصراويين، والنصراوي الحقيقي يفتح الباب للاعبين، وكلنا نعرف أنهم هلاليين والدوري جابوا اللاعبين الأجانب، وفي ظروف خدمت النادي والهلال كان متقدمًا بـ9 نقاط أو أكثر“.

وعاش الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر أجمل فتراته في الموسم الماضي في عهد سعود السويلم، حيث حقق الأخير الاستقرار الإداري المطلوب، ما جعل النصر يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال.

عبدالرازق حمدالله

وبسؤاله عن أن المغربي عبدالرازق حمدالله يرتدي رقم 9 وهو رقم ماجد السابق، فهل يستحقه، أجاب: ”من جمّد الرقم سابقًا هو الأمير فيصل عبدالرحمن وأنا ضد هذا الأمر، وأي هداف يأتي للنصر ويقدم نفسه أكون مبسوط له، وحمدالله يستاهله وهذا هو رقم المهاجم ومعروف في العالم كله، والشخص هو من يضع قيمة للرقم، وأي لاعب يحقق أرقامًا قياسية للنصر أكون سعيد بالتأكيد له“.

سامي الجابر

وعن الصورة الشهيرة التي انتشرت على ”تويتر“ في تدشين ”موسم الرياض“ حيث يظهر سامي الجابر، نجم الهلال الأسبق، وهو يلتقط صورًا مع المتواجدين في حين أن ماجد عبدالله يجلس وحيدًا، أشار: ”أنا لا أحب اللف وإظهار نفسي وما أن دخلت أتواجد على كرسيي ومن يأتي يتصور معي سأفعل ذلك، وغير هذا سأظل متواجدًا في مكاني وهذه طبيعتي“.

وعن عدم تفاعله عبر حسابه على ”تويتر“ مع الجمهور، أوضح: ”تويتر دخلته لأن فيه ناس كانوا يستخدمون اسمي بحسابات زائفة، فقمت بتوثيق حساب لي حتى لا يتحدث باسمي وأستخدمه فقط في بعض الأمور الخيرية التي نقوم بها، غير هذا لا أهتم بما يدور فيه“.