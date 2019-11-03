هل يقصد سعد آل مغني؟.. عبدالله بن زنان يوجه رسائل قوية لخصوم نادي النصر السعودي

حرص عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، على توجيه رسائل قوية عبر حسابه الشخصي على تويتر، لمن أسماهم ”أصحاب التحريات الفاشلة“، بعد أزمة قوية اندلعت، مساء السبت؛ بسبب تصريحات خطيرة أطلقها سعد آل مغني العضو الذهبي السابق بنادي النصر السعودي.

وكشف آل مغني عن امتلاكه سرًّا، كفيلًا بخصم 3 نقط من ”العالمي“، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت إدارة النصر أخيرًا، إسقاط العضوية الذهبية لآل مغني بأثر فوري، بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

وقال آل مغني في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”إدارة النصر الجديدة بقيادة صفوان السويكت ضعيفة للغاية، ولا تتحمل الفوز العريض على أبها برباعية، وتم وعد اللاعبين بمكافأة في حال الفوز أمام الهلال، تم تأجيلها، ولم تصرف حتى الآن لهم“.

"سعد آل مغني" العضو الذهبي بنادي #النصر سابقاً : لدي سر لو اخرجته لتم خصم 3 نقاط من نادي النصر #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/E366Cc6DmE — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 2, 2019

وأضاف: ”أتمنى تسليم المكافآت للاعبين قبل مباراة الفيصلي المؤجلة، لأهميتها في الوصول لصدارة الدوري“.

وتابع: ”الإدارة النصراوية لم تكن سببًا في تهيئة نور الدين أمرابط من الناحية النفسية، التي كانت سيئة قبل مباراة الديربي أمام الهلال، وجاء ذلك من خارج الإدارة، وتحول للإيجاب في اللقاء وكان اللاعب مؤثرًا وصنع فارقًا“.

وأشار: ”الخطاب الذي رفع للهيئة العامة للرياضة من نادي النصر، به الأعضاء الذهبيون وموقع منهم (مزور)، لأنني لم أوقع عليه كعضو ذهبي، وشخص آخر وقع بجانب اسمي بدلًا مني، ولا أعلم شيئًا عنه“.

وأردف: ”سأعترض على قرار إسقاط عضويتي، كونه غير قانوني، والإدارة النصراوية أخطأت بحقي، والحق سيظهر قريبًا“.

وختم: ”للأسف هناك بعض الإعلاميين النصراويين ألسنتهم تم شراؤها بمبالغ مالية، وكل ما قيل بشأن إفشاء أسرار النادي بالعلن، غير صحيح، ولدي سر من داخل البيت النصراوي لو أخرجته لتم خصم 3 نقاط من الفريق بالدوري، ولكني لن أفشيه أبدًا“.

ورد بن زنان عبر حسابه، قائلًا: ”ما أجمل اعتراضاتهم الرخيصة، ما أعذب تحرياتهم الفاشلة، ما أثمن تبنيهم ودعمهم لثرثار كاذب في القنوات لزعزعة النصراويين“.

وأضاف المتحدث الرسمي السابق للنصر: ”ما أقسى نجوم النصر، وهم يعزفون ألحانًا جميلة يستمتع بها جمهور كرة القدم المنصف“.

واختتم بن زنان رسالته، قائلًا: ”عفوًا، النصر كبير ورجاله كبار ولاينزلون لأقل منهم أبدًا وحديثهم في الملعب فقط“.

ما أجمل اعتراضاتهم الرخيصة

ما أعذب تحرياتهم الفاشلة

ما أثمن تبنيهم ودعمهم لثرثار كاذب في القنوات لزعزعة النصراويين

ما أقسى نجوم النصر وهم يعزفون ألحان جميلة يستمتع بها جمهور كرة القدم المنصف

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عفواً ✋????

النصر كبير ورجاله كبار ولاينزلوا لأقل منهم أبداً وحديثهم في الملعب فقط???????? — عبدالله بن زنان (@bnznan) November 3, 2019

واكتسح فريق النصر نظيره أبها برباعية نظيفة، أمس السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط، خلف الهلال المتصدر بـ 20 نقطة.