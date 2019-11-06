كأس دوري أبطال آسيا يحط الرحال في ”محيط الرعب“ قبل مباراة الهلال ضد أوراوا (صور)

وصل كأس دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض مع وفد الاتحاد الآسيوي، الذي سيحضر ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني يوم السبت المقبل.

وتم وضع الكأس في ملعب جامعة الملك سعود، المعروف باسم ”محيط الرعب“، والذي ستقام عليه المباراة، التي ستجمع الفريقين.

واحتفت جماهير الهلال عبر ”تويتر“ بالكأس، وقال مغرد: ”وصل إلى محيط الرعب.. ولن يغادر أبدًا“.

وأشارت مغردة باسم ”الملكة“: ”يارب وما خاب من قال يارب، تكتب هذا الكأس للهلال

اللهم أسعد كل قلب هتف وردد اسم الهلال“.

يارب وماخاب من قال يارب تكتب هذا الكأس للهلال

اللهم أسعد كل قلب هتف وردد اسم الهلال #محيط_الرعب #الهلال_اوراوا_نهائي_اسيا pic.twitter.com/zVuiTWBtNj — الملكه???? (@tha___Queen) November 6, 2019

ووصلت بعثة فريق أوراوا ريد الياباني، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال مساء السبت القادم.

ويسعى الهلال للثأر من أوراوا ريد في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة في نسخة عام 2017.

ويحل الهلال ضيفًا على فريق أوراوا، يوم 24 نوفمبر الجاري، في اليابان، بأياب نهائي أبطال آسيا 2019.

يذكر، أن الهلال حقق بطول دوري أبطال آسيا مواسم (1991-2000)، ما يعني أن آخر بطولة آسيوية للزعيم مضى عليها 19 عام، في حين حصل على الوصافة خلال أعوام (1986-1987-2014-2017).