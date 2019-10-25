هدف بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال والسد الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

اختير هدف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 13، قبل أن يسجل السد 3 أهداف في 3 دقائق، أشعل فيها مواجهة القمة، وأعاد آماله في التأهل إلى النهائي، لكن بافيتيمبي غوميز أحبط السد بتسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 25.

واستغل غوميز كرة متقنة من زميله سیباستیان جيوفينكو ليودعها الشباك دون صعوبة، وقد اختير هدفه الأفضل في نصف النهائي، متفوقًا على هدف الياباني شينزو كوروكي لاعب أوراوا ريد دياموندز على غوانغزو إيفرغراند الصيني.

هدف الاسبوع في دوري ابطال اسيا ????????. @BafGomis pic.twitter.com/4P1xUR4CFv — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) October 25, 2019

وتأهل الهلال إلى النهائي على حساب السد بنتيجة إجمالية 6/5، وسيلتقي في النهائي مع أوراوا ريد دياموندز الذي تغلب 3/0 على غوانغزو إيفرغراند ذهابًا وإيابًا.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على إستاد جامعة الملك سعود يوم السبت 9 نوفمبر، في حين تقام مباراة الإياب في اليابان يوم الأحد 24 نوفمبر،.

وأحرز الهلال لقب دوري أبطال آسيا مرتين، عامي 1992 و2000، وخسر النهائي عامي 2014، و 2017 والأخير كان أمام أوراوا بنتيجة إجمالية 1/2.

وحصل شوساكو نيشيكاوا حارس الفريق الياباني على البطاقة الصفراء الثانية له في دوري أبطال آسيا خلال مواجهة غوانغزو إيفرغراند الصيني، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية لبغيب عن المواجهة الأولى أمام الهلال.

حكم الذهاب

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيين الحكم العراقي علي صباح، لإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي ونظيره أوراوا الياباني يوم 9 نوفمبر المقبل.

وضم طاقم التحكيم:حيدر عبد الحسن مساعدًا، وأمير داود مساعدًا، وواثق مدلل حكمًا رابعًا، والحكم الإضافي الأول مهند قاسم، بالإضافة الحكم الإضافي الثاني عمر اليعقوبي من سلطنة عُمان“.

ودخل ”صباح“ تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول حكم عراقي يقود تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا في تاريخ البطولة.

وصباح حكم دولي منذ العام 2010، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وقاد العديد من المباريات في البطولات الآسيوية المختلفة تحكيميًا خلال السنوات الماضية.

وبدايته كانت في بطولة كأس التحدي الآسيوية العام 2011، وقدم أداءً طيبًا، ليقرر الاتحاد الآسيوي إسناد بعض المباريات له في بطولة آسيا تحت 16 عامًا في نفس العام.

من هو أوراوا

تأسس فريق أوراوا ريد دياموندز عام 1950 عن طريق شركة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة، وبدأ في مدينة كوبي قبل أن ينتقل للعاصمة اليابانية طوكيو بعد 8 أعوام، وكان أحد الفرق المؤسسة للدوري الياباني وفاز باللقب الأول له عام 1969، كما أنه أول فريق يحصد الثلاثية المحلية عام 1978.

ومع التحول لدوري المحترفين وظهور قوى منافسة، تراجع أداء فريق أوراوا قبل أن يعود للصورة من جديد ويحصد اللقب عام 2006 وشق أوراوا طريقه آسيويًا وفاجأ الجميع بحصد لقب دوري الأبطال عام 2007 بعدما أطاح بنظيره سباهان الإيراني في اللقاء النهائي بجيل رائع مع المدرب الألماني هولجر أوسييك، وبتألق الثنائي البرازيلي واشنطن وروبسون بونتي في الهجوم وقتها، واحتل الفريق الياباني وقتها المركز الثالث ببطولة العالم للأندية عام 2007.

وعادت شمس أوراوا من جديد آسيويًا بعد أن حصد لقب دوري الأبطال عام 2017 متفوقًا على الهلال السعودي وبقيادة المدرب تاكافومي هوري وبوجود عدة لاعبين موهوبين على رأسهم البرازيلي رافايل سيلفا.