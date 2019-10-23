الحكم العراقي علي صباح يدير مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيين الحكم العراقي علي صباح، لإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي ونظيره أوراوا الياباني يوم 9 نوفمبر المقبل.

وضم طاقم التحكيم:حيدر عبد الحسن مساعدًا، وأمير داود مساعدًا، وواثق مدلل حكمًا رابعًا، والحكم الإضافي الأول مهند قاسم، بالإضافة الحكم الإضافي الثاني عمر اليعقوبي من سلطنة عُمان“.

ودخل ”صباح“ تاريخ دوري أبطال آسيا من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول حكم عراقي يقود تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا في تاريخ البطولة.

وصباح حكم دولي منذ العام 2010، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وقاد العديد من المباريات في البطولات الآسيوية المختلفة تحكيميًا خلال السنوات الماضية.

وبدايته كانت في بطولة كأس التحدي الآسيوية العام 2011، وقدم أداءً طيبًا، ليقرر الاتحاد الآسيوي إسناد بعض المباريات له في بطولة آسيا تحت 16 عامًا في نفس العام.

ولم تعرف الأندية السعودية الانتصار تحت قيادة علي صباح، حيث قاد مباراتين فقط، فريق الأهلي العام 2017 ببطولة دوري أبطال آسيا.

والمباراة كانت أمام فريق سوان سامسونج الكوري وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، والثانية كانت أمام العين الإماراتي وانتهت بنفس النتيجة.

وقاد مباراة واحدة للمنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019، وأقيمت في الإمارات، وفاز بها الأخضر على لبنان بهدفين دون ردٍ.

وتأهل الهلال وأوراوا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، إذ سيُقام لقاء الذهاب يوم 9 نوفمبر الجاري، وسيُقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.

وتأهل الهلال، أمس الثلاثاء، إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري، بعد الفوز بمجموع اللقاءين (6-5) فيما تأهل أوراو ريد الياباني للمباراة النهائية على حساب جوانغزهو الصيني بمجموع المباراتين 3 / 0.

وتلقى نادي الهلال السعودي دفعة معنوية قبل الصدام مع أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، إذ تأكد بشكل رسمي غياب حارس الفريق الياباني عن المواجهة.

وحصل شوساكو نيشيكاوا على البطاقة الصفراء الثانية له بدوري أبطال آسيا خلال مواجهة غوانجزو الصيني، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، ينص نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على سقوط البطاقات الصفراء للاعبي طرفي المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا حال عدم حصول أي لاعب مهدد بالإيقاف على إنذار آخر في إياب نصف النهائي.

وبالوصول إلى إياب نصف نهائي نسخة 2019 الجارية، تجاوز فريق الهلال الأول لكرة القدم صعاب مباراة الرد في دور الأربعة أمام السد القطري، بعد أن عبر إلى اللقاء الختامي دون حصول أي لاعب مهدد بالإيقاف على بطاقة صفراء.

وفي الطريق ذاته نحو النهائي المرتقب، دخل فريق أوراوا الياباني مباراة الإياب الخاصة به أمام جوانزو الصيني وفي رصيده 4 لاعبين مهددين بالإيقاف، نجا 3 منهم، وحصل الحارس شوساكو نيشيكاوا على إنذار سيغيّبه عن ذهاب النهائي لفريقه أمام الهلال في العاصمة الرياض التاسع من نوفمبر المقبل، فيما سيكون بمقدوره المشاركة في مواجهة الإياب في الـ24 من الشهر ذاته.