كل ما تريد معرفته عن أوراوا ريد الياباني منافس نادي الهلال السعودي على لقب دوري أبطال آسيا

ضرب فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني موعدًا مع الهلال السعودي في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن أقصى الفريق الياباني منافسه جوانغزو إيفر غراند الصيني في دور الأربعة بالتفوق ذهابًا وإيابًا.

ويبحث الهلال السعودي عن حصد اللقب الآسيوي الغائب منذ سنوات طويلة، ولكن الأحلام الزرقاء تصطدم بسرعات وقدرات محاربي الساموراي من لاعبي فريق أوراوا ريد دياموندز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بفريق أوراوا ريد دياموندز بطل اليابان ومنافس الهلال على لقب دوري الأبطال:

أوراوا ومطاردة النجمة الثالثة

تأسس فريق أوراوا ريد دياموندز عام 1950 عن طريق شركة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة، وبدأ في مدينة كوبي قبل أن ينتقل للعاصمة اليابانية طوكيو بعد 8 أعوام، وكان أحد الفرق المؤسسة للدوري الياباني وفاز باللقب الأول له عام 1969، كما أنه أول فريق يحصد الثلاثية المحلية عام 1978.

ومع التحول لدوري المحترفين وظهور قوى منافسة، تراجع أداء فريق أوراوا قبل أن يعود للصورة من جديد ويحصد اللقب عام 2006 وشق أوراوا طريقه آسيويًا وفاجأ الجميع بحصد لقب دوري الأبطال عام 2007 بعدما أطاح بنظيره سباهان الإيراني في اللقاء النهائي بجيل رائع مع المدرب الألماني هولجر أوسييك، وبتألق الثنائي البرازيلي واشنطن وروبسون بونتي في الهجوم وقتها، واحتل الفريق الياباني وقتها المركز الثالث ببطولة العالم للأندية عام 2007.

وعادت شمس أوراوا من جديد آسيويًا بعد أن حصد لقب دوري الأبطال عام 2017 متفوقًا على الهلال السعودي وبقيادة المدرب تاكافومي هوري وبوجود عدة لاعبين موهوبين على رأسهم البرازيلي رافايل سيلفا.

مشوار أوراوا

صعد فريق أوراوا وصيفًا للمجموعة السابعة بعدما حصد 10 نقاط خلف جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وتلقى الفريق هزيمتين على يد الأخير وتعادل مع بكين جوان الصيني.

وفي دور الستة عشر، تخطى أوراوا عقبة أولسان هيونداي بطل كوريا الجنوبية بعد أن خسر في ملعبه بهدفين مقابل هدف، ولكنه رد اعتباره خارج ملعبه بفوز ساحق بثلاثية دون رد.

وفي دور الثمانية، صعد أوراوا على حساب شنغهاي الصيني بعدما تعادل خارج أرضه بهدفين لكل منهما، وتعادل في ملعبه بهدف لكل منهما مستغلًا أفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح بطل اليابان في إقصاء جوانغزو إيفرغراند الصيني في دور الأربعة بالفوز ذهابًا بثنائية دون رد وإيابًا بهدف نظيف.. وخاض أوراوا في النسخة الحالية 12 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم أيضًا.

وسجل الفريق الياباني 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف في 12 مباراة بالبطولة، ويبقى هداف الفريق بدوري الأبطال القناص المخضرم شينزو كوروكي صاحب الـ33 عامًا.

Congratulations @REDSOFFICIAL! A place in the 2019 #ACLFinal is yours ????????????#GUAvURA #ACL2019 pic.twitter.com/zAgORtFR7z

— AFC Champions League (@TheAFCCL) October 23, 2019