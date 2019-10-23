كل ما تريد معرفته عن أوراوا ريد الياباني منافس نادي الهلال السعودي على لقب دوري أبطال آسيا

ضرب فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني موعدًا مع الهلال السعودي في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن أقصى الفريق الياباني منافسه جوانغزو إيفر غراند الصيني في دور الأربعة بالتفوق ذهابًا وإيابًا.

ويبحث الهلال السعودي عن حصد اللقب الآسيوي الغائب منذ سنوات طويلة، ولكن الأحلام الزرقاء تصطدم بسرعات وقدرات محاربي الساموراي من لاعبي فريق أوراوا ريد دياموندز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بفريق أوراوا ريد دياموندز بطل اليابان ومنافس الهلال على لقب دوري الأبطال:

أوراوا ومطاردة النجمة الثالثة

تأسس فريق أوراوا ريد دياموندز عام 1950 عن طريق شركة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة، وبدأ في مدينة كوبي قبل أن ينتقل للعاصمة اليابانية طوكيو بعد 8 أعوام، وكان أحد الفرق المؤسسة للدوري الياباني وفاز باللقب الأول له عام 1969، كما أنه أول فريق يحصد الثلاثية المحلية عام 1978.

ومع التحول لدوري المحترفين وظهور قوى منافسة، تراجع أداء فريق أوراوا قبل أن يعود للصورة من جديد ويحصد اللقب عام 2006 وشق أوراوا طريقه آسيويًا وفاجأ الجميع بحصد لقب دوري الأبطال عام 2007 بعدما أطاح بنظيره سباهان الإيراني في اللقاء النهائي بجيل رائع مع المدرب الألماني هولجر أوسييك، وبتألق الثنائي البرازيلي واشنطن وروبسون بونتي في الهجوم وقتها، واحتل الفريق الياباني وقتها المركز الثالث ببطولة العالم للأندية عام 2007.

وعادت شمس أوراوا من جديد آسيويًا بعد أن حصد لقب دوري الأبطال عام 2017 متفوقًا على الهلال السعودي وبقيادة المدرب تاكافومي هوري وبوجود عدة لاعبين موهوبين على رأسهم البرازيلي رافايل سيلفا.

التاريخ يعيد نفسه ????????@Alhilal_FC ???????? ضد أوراوا ريدز ???????? pic.twitter.com/dS2JXU9oie — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 23, 2019

مشوار أوراوا

صعد فريق أوراوا وصيفًا للمجموعة السابعة بعدما حصد 10 نقاط خلف جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وتلقى الفريق هزيمتين على يد الأخير وتعادل مع بكين جوان الصيني.

وفي دور الستة عشر، تخطى أوراوا عقبة أولسان هيونداي بطل كوريا الجنوبية بعد أن خسر في ملعبه بهدفين مقابل هدف، ولكنه رد اعتباره خارج ملعبه بفوز ساحق بثلاثية دون رد.

وفي دور الثمانية، صعد أوراوا على حساب شنغهاي الصيني بعدما تعادل خارج أرضه بهدفين لكل منهما، وتعادل في ملعبه بهدف لكل منهما مستغلًا أفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح بطل اليابان في إقصاء جوانغزو إيفرغراند الصيني في دور الأربعة بالفوز ذهابًا بثنائية دون رد وإيابًا بهدف نظيف.. وخاض أوراوا في النسخة الحالية 12 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم أيضًا.

وسجل الفريق الياباني 19 هدفًا واستقبل 9 أهداف في 12 مباراة بالبطولة، ويبقى هداف الفريق بدوري الأبطال القناص المخضرم شينزو كوروكي صاحب الـ33 عامًا.

أوتسوكي.. وحلم التتويج

يحلم المدرب الياباني تيسوشي أوتسوكي بالتتويج الآسيوي مع فريق أوراوا ريد دياموندز خاصة أن مسيرته التدريبية مع هذا الفريق بدأت كمساعد مع المدير الفني ماكوتو تيجيراموري ثم رحل لتجربة قصيرة وعاد في مهام إدارية ومديرًا للأكاديميات لمدة 5 أعوام، قبل أن يتولى المهمة مؤقتًا في أبريل 2018 ثم عمل مساعدًا مع البرازيلي أوسفالدو دي فيريرا قبل أن يتولى قيادة الفريق في مايو الماضي.

ونجح أوتسوكي في قيادة الفريق لعبور الأدوار الإقصائية والتأهل لنهائي دوري الأبطال، كما أنه حقق 10 انتصارات من 28 لقاء وخسر 9 مرات وتعادل أيضًا في 9 لقاءات.

طريقة اللعب

يلعب أوتسوكي مدرب الفريق كرة هجومية سريعة على الأطراف وهو ما يجعله يميل لإشراك 3 مدافعين فقط في الخط الخلفي والاعتماد على سرعات الظهيرين الأيمن والأيسر، وحاول المدرب الياباني تجديد دماء فريقه ومنح الفرصة لبعض الصاعدين ولو على فترات وخاصة الجناح الأيسر تاكوا أجيوارا.

ويعتمد الفريق الياباني على حارسه الدولي المخضرم شوساكو نيشكاوا الذي ساهم في التتويج بلقب 2017 بدوري الأبطال وأحد الخبرات في الفريق، ويراهن المدرب على 3 مدافعين ينتشرون على خط واحد لغلق منطقة الدفاع بقيادة دايسكودي سوزوكي وتوماكو ماكينو وتاكوا أوانامي، خاصة أن طريقة لعب أوتسوكي تعتمد على انطلاقات الأطراف.

يراهن الفريق الياباني على مجهود محور الارتكاز الدفاعي تاكويا أوكي ولكن خطط المدرب أوتسوكي تعتمد بشكل أكبر على حرية لاعب الوسط البرازيلي الموهوب إيفرتون صاحب الخبرات الطويلة والذي لمع مع فريق بورتو البرتغالي من قبل.

ويعتمد الفريق الياباني على قوة الجبهة اليمنى بانطلاقات الصاعد دايكي هاشياوكا بجانب سرعة الجبهة اليسرى بوجود تاكاهيرو سكيني، بينما يقود هجوم الفريق الثنائي كازوكي ناجازاوا مع الجناح الأيمن البرازيلي فابريسيو أحد أفضل لاعبي بطل اليابان بجانب القناص المخضرم شينزو كوروكي.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إنه بواقع عمله في السعودية لسنوات ومتابعته لدوري أبطال آسيا فإن الفرق اليابانية دائمًا تمثل مشاكل للأندية العربية لأنها تتفوق في عامل السرعات بجانب تطورها التكتيكي.

وأضاف: ”النسخة الحالية للهلال الأقوى منذ سنوات وخاصة في وجود مواهب أجنبية تصنع الفارق مع تطور خبرات بعض اللاعبين من الجيل الحالي الذين ذهبوا لنهائي 2017 مثل محمد البريك وسالم الدوسري وسلمان الفرج، وهو ما يجعل الأمور تميل لكفة الهلال الذي يملك هجومًا مميزًا“.