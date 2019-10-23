نبأ سار لنادي الهلال السعودي قبل مواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

تلقى نادي الهلال السعودي دفعة معنوية قبل الصدام مع أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، إذ تأكد بشكل رسمي غياب حارس الفريق الياباني عن المواجهة.

وتأهل الهلال أمس الثلاثاء إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري، بعد الفوز بمجموع اللقاءين (6-5).

وحصل شوساكو نيشيكاوا على البطاقة الصفراء الثانية له بدوري أبطال آسيا خلال مواجهة غوانجزو الصيني، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فينص نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على سقوط البطاقات الصفراء للاعبي طرفي المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا حال عدم حصول أي لاعب مهدد بالإيقاف على إنذار آخر في إياب نصف النهائي.

وبالوصول إلى إياب نصف نهائي نسخة 2019 الجارية، تجاوز فريق الهلال الأول لكرة القدم صعاب مباراة الرد في دور الأربعة أمام السد القطري، بعد أن عبر إلى اللقاء الختامي من دون حصول أي لاعب مهدد بالإيقاف على بطاقة صفراء.

في الطريق ذاته نحو النهائي المرتقب، دخل فريق أوراوا الياباني مباراة الإياب الخاصة به أمام جوانزو الصيني وفي رصيده 4 لاعبين مهددين بالإيقاف، نجا ثلاثة منهم، وحصل الحارس شوساكو نيشيكاوا على إنذار سيغيبه عن ذهاب النهائي لفريقه أمام الهلال في العاصمة الرياض التاسع من نوفمبر المقبل، فيما سيكون بمقدوره المشاركة في مواجهة الإياب بالـ24 من الشهر ذاته.

نيشيكاوا خاض 12 مباراة رفقة أوراوا وتمكن من الحفاظ على شباكه في 6 مباريات أكثر من أي حارس بالنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب محيط الرعب بالرياض.

موعد المباراة

تقام مباراة الذهاب يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تلعب مواجهة الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.