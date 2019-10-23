نادي الهلال السعودي يستهدف لقب دوري أبطال آسيا ويشعر بالارتياح بعد عبور السد بشق الأنفس

أكد رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال السعودي، أنه ينبغي الآن الشعور بالارتياح بعد التخلص من موقف عصيب واجتياز عقبة السد القطري في قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ورغم فوز الهلال 4-1 ذهابًا في الدوحة مطلع الشهر الجاري، والتقدم 1-صفر على أرضه في الرياض، فإنه استقبل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول قبل أن يخسر في النهاية 4-2 في الرياض لكنه انتزع بطاقة الظهور في النهائي بالتفوق 6-5 في مجموع المباراتين.

وقال لوتشيسكو للصحفيين ”هناك مقولة تقول إنه ينبغي الشعور بالسعادة بما تحقق لذا يجب أن نكون سعداء بالوصول إلى النهائي“.

وأضاف ”يجب أن نشعر بالارتياح الآن بعد الضغط الكبير والتوتر في المباراة. يجب التفكير في النهائي ويجب الاستعداد بقوة لإحراز اللقب“.

ورغم تعرض لوتشيسكو لانتقادات في بداية المؤتمر الصحفي بسبب الخسارة على أرضه فإنه نجح في الفوز برضا الصحفيين مع الإجابة عن السؤال الأخير.

وتعرض المدرب الروماني، الذي يقود الهلال لتصدر الدوري المحلي أيضًا بنتائج رائعة، لسؤال حول رغبته في خوض النهائي ضد أوراوا رد دياموندز الياباني أو قوانغتشو إيفرجراند الصيني. وفاز أوراوا على أرضه 2-صفر ذهابًا.

وأجاب لوتشيسكو بسرعة ”أريد أن أرفع الكأس“ لينال تحية وتصفيق العديد من الصحفيين ويرحل بابتسامة كبيرة.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال النهائي في آخر ست سنوات لكنه خسر في 2014 و2017 وسيكون لوتشيسكو مطالبًا بكل تأكيد باللعب بثبات أكبر في المستوى لحصد اللقب القاري.