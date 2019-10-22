التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا

كشف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة السد القطري، بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق الهلال نظيره السد، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية.

ويدخل المدرب المباراة بتشكيله الأساسي المعتاد على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني – البليهي – جانج سو – محمد البريك

الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف – جيوفينكو

الهجوم: كاريلو – سالم الدوسري – غوميز

???? ???? القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمواجهة "السد القطري"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم #الهلال_السد pic.twitter.com/UeVvcpR1qC — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 22, 2019

وجاءت تشكيلة نادي السد كالآتي: سعد الشيب – بيدرو كوريا – وويونغ – الهيدوس – غابي – طارق سلمان – بو علام – نام تاي هي – سالم الهاجري – هاشم علي – أكرم عفيف.

يذكر أن فريق الهلال اكتسح نظيره السد القطري (4/1)، في مباراة الذهاب بالمربع الذهبي لدوري أبطال آسيا، ويحتاج ”الزعيم“ لأي نتيجة حتى الخسارة بهدفين نظيفين، ليتأهل مباشرة لنهائي أبطال آسيا.