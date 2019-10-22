مباراة الهلال ضد السد.. الاتحاد الآسيوي يمنع جمهور ”الزعيم“ من استخدام تيفو ”الجوكر“ في المدرجات (فيديو)

منع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجلس جمهور نادي الهلال السعودي من استخدام صورة ”الجوكر“ الشهيرة في المدرجات، قبل اللقاء الذي يجمع ”الزعيم“ في مواجهة السد القطري، مساء الثلاثاء.

وقال مجلس الجمهور الهلالي عبر حسابهم على ”تويتر“: ”جمهور الهلال الوفي.. اجتهدنا من أجل مدرج مختلف يليق بالحدث.. ولكن مراقب الاتحاد الآسيوي كان له رأي آخر..!“.

#الهلال_السد ..

جمهور #الهلال الوفي ..

اجتهدنا من أجل مدرج مختلف يليق بالحدث .. ولكن مراقب الاتحاد الآسيوي كان له رأي آخر ..! #خلوه_ازرق

#خلفكم_في_كل_وقت_وكل_بطولة#The_Blue_power pic.twitter.com/mipF1WDFBK — مجلس الجمهور الهلالي (@fans_of_alhilal) October 22, 2019

يستضيف فريق الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء نظيره السد القطري على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في إياب دور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحقق الهلال فوزًا مريحًا في لقاء الذهاب في قطر بنتيجة 4-1 ما يجعله على أعتاب بلوغ الدور النهائي للبطولة القارية، وهو ما يسعى لحسمه في لقاء الليلة.

يملك الفريقان تاريخًا من المواجهات بدأ في الـ16 من نوفمبر 1999 بدوري أبطال آسيا عام 2000 وفاز الهلال ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 ، 2-1.

وتفوق الهلال -أيضًا- في كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 بهدف دون رد، ولكن السد نجح في إقصاء الهلال في نسخة دوري الأبطال عام 2003 بنتيجة 3-1.

وفي دوري أبطال آسيا 2010 ، فاز الهلال بثلاثية دون رد وتعادلا في السعودية دون أهداف، كما أن الهلال تفوق في دوري الأبطال 2014 بتعادل مثير في قطر بهدفين لكل منهما ثم فوز ساحق بخماسية نظيفة بالسعودية.

وتكرر الموعد بينهما في ربع النهائي بالنسخة ذاتها وصعد الهلال بفوز صعب بهدف نظيف ثم التعادل في قطر دون أهداف، وفاز السد في دوري الأبطال 2015 بهدف نظيف بدور المجموعات ثم فاز الهلال بالسعودية بنتيجة 2-1 قبل أن يأتي الفوز الكبير في جولة الذهاب لنصف نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال بنتيجة 4-1.

عااجل وحصري تيفو الهلال بيكون الجوكر ???? pic.twitter.com/3IR5Wv7iPX — عوبد + (@jqj) October 22, 2019

وقدم الهلال مسيرة مميزة بدوري الأبطال هذا الموسم وصعد عبر المجموعة التي ضمت العين الإماراتي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني بواقع 4 انتصارات وتعادل وهزيمة ثم صعد على حساب الأهلي السعودي في دور الستة عشر بنتيجة 4-2 في جدة والخسارة بهدف دون رد في الرياض، ثم أطاح بالاتحاد في ربع النهائي بعد تعادل دون أهداف في جدة وفوز مثير بنتيجة 3-1 في الرياض.

وتأهل السد عبر المجموعة التي ضمت الأهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي ثم أقصى جاره الدحيل بالتعادل بهدف لكل منهما ثم الفوز بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، كما تغلب على النصر بنتيجة 3-1 بعد الخسارة ذهابًا بالسعودية بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

ويتصدر قائمة هدافي الهلال بدوري أبطال آسيا النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز برصيد 9 أهداف، بينما يبقى هداف السد المهاجم أكرم عفيف برصيد 4 أهداف.

سيناريوهات التأهل

يبدو الهلال على أعتاب التأهل فلا يكفيه فقط الفوز والتعادل بل والخسارة بفارق هدفين تضمن له الصعود أيضًا.

ويحتاج السد للفوز بفارق 4 أهداف للتأهل مباشرة أو بنتيجة 5-2 وأكبر من أجل الصعود لنهائي البطولة.