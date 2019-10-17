عمر السومة ينفرد بصدارة هدافي التصفيات الآسيوية.. والحضور الجماهيري يتجاوز المليون

انفرد عمر السومة مهاجم المنتخب السوري بصدارة قائمة هدافي التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ورفع السومة رصيده إلى 7 أهداف، بعد أن سجل ”هاتريك“ في مرمى غوام.

وسجل السومة هدفين في المباراة الأولى أمام الفلبين، ثم أضاف هدفين لسوريا في المباراة أمام المالديف، قبل أن يضيف ثلاثية في مرمى غوام.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، جاء مهاجم منتخب الإمارات، علي مبخوت، في المركز الثاني، برصيد 6 أهداف.

وسجل 6 لاعبين 4 أهداف، وهم: المعز علي (قطر)، هاري سوتار (أستراليا)، جيمي ماكلارين (أستراليا)، كيم شين ووك (كوريا الجنوبية)، سردار أزمون (إيران)، وتاكومي مينامينو (اليابان).

الحضور الجماهيري للتصفيات يتجاوز المليون

من جهة أخرى تجاوز الحضور الجماهيري في مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين، حاجز المليون مشجع، بعد نهاية الجولة الرابعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بلغ الحضور الجماهيري مليونًا و29 ألفًا و19 مشجع في 64 مباراة، وبمعدل حضور بلغ 16 ألفًا و78 مشجعًا، في المباراة الواحدة.

وحققت المباراة بين إندونيسيا وضيفتها ماليزيا في الجولة الأولى من التصفيات، أعلى معدل في الحضور الجماهيري، حيث حضرها حوالي 54 ألفًا و659 مشجعًا.

وجاءت مباراة الهند وبنغلاديش في الجولة الرابعة في المركز الثاني لمعدل الحضور الجماهيري، بإجمالي 53 ألفًا و286 مشجعًا.

وحظي منتخب كمبوديا بأعلى معدل للحضور الجماهيري، بإجمالي 138 ألفًا و758 مشجعًا، في المباريات الثلاث التي لعبها الفريق على الاستاد الوطني الأولمبي في بنوم بنه.