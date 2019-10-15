سوريا تنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم بعد ”هاتريك“ عمر السومة أمام غوام (فيديو)

سوريا تنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم بعد ”هاتريك“ عمر السومة أمام غوام (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز عمر السومة ثلاثة أهداف ليقود سوريا لفوز كبير 4-صفر على غوام في دبي والانفراد بصدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء.

واحتاج السومة مهاجم الأهلي السعودي إلى ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل بضربة رأس، قبل أن يضاعف النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول في مباراة من جانب واحد.

وأكمل السومة ثلاثيته في الدقيقة 83 بعد انطلاقة أنهاها بتسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية القريبة، واختتم محمود المواس رباعية سوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك المنتخب السوري، الذي بلغ ملحق تصفيات كأس العالم الأخيرة قبل خسارته أمام أستراليا، تسع نقاط بعد أن حافظ على سجله المثالي في مبارياته الثلاث الأولى في التصفيات، ويتقدم بنقطتين على الصين التي اكتفت بالتعادل بدون أهداف مع الفلبين في وقت سابق اليوم.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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