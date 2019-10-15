سوريا تنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم بعد ”هاتريك“ عمر السومة أمام غوام (فيديو)

أحرز عمر السومة ثلاثة أهداف ليقود سوريا لفوز كبير 4-صفر على غوام في دبي والانفراد بصدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء.

واحتاج السومة مهاجم الأهلي السعودي إلى ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل بضربة رأس، قبل أن يضاعف النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول في مباراة من جانب واحد.

وأكمل السومة ثلاثيته في الدقيقة 83 بعد انطلاقة أنهاها بتسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية القريبة، واختتم محمود المواس رباعية سوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

القائد #عمر_السومة يمنح سوريا التقدم في الدقيقة 3 أمام منتخب غوام ضمن تصفيات مونديال 2022

شاهد المباراة مباشرة على دبي الرياضية 3 عبر الرابط التالي: https://t.co/4N3NlOIpcI pic.twitter.com/LTQu2wcGJ9 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 15, 2019

ويملك المنتخب السوري، الذي بلغ ملحق تصفيات كأس العالم الأخيرة قبل خسارته أمام أستراليا، تسع نقاط بعد أن حافظ على سجله المثالي في مبارياته الثلاث الأولى في التصفيات، ويتقدم بنقطتين على الصين التي اكتفت بالتعادل بدون أهداف مع الفلبين في وقت سابق اليوم.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

#عمر_السومة يعزز تقدم سوريا بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 45 أمام منتخب غوام ضمن تصفيات مونديال 2022

شاهد المباراة مباشرة على دبي الرياضية 3 عبر الرابط التالي: https://t.co/4N3NlOIpcI pic.twitter.com/hEufKnFCbx — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 15, 2019

#عمر_السومة يحز الهدف الثالث لـ #سوريا في شباك غوام في الدقيقة 83أمام ضمن تصفيات مونديال 2022

شاهد المباراة مباشرة على دبي الرياضية 3 عبر الرابط التالي: https://t.co/4N3NlOIpcI pic.twitter.com/PkhcvG3V8l — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 15, 2019