برانكو يكشف أسباب إقالته من النادي الأهلي السعودي.. وأزمته مع عمر السومة وتهديده باللجؤ لـ“فيفا“

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، عن أنه عانى من مشاكل غرفة الملابس قبل إقالته من تدريب النادي الأهلي السعودي، مشيرا إلى أنه وجد لاعبين لا يحترمون بعضهم البعض، ولفت إلى أن نور الدين أمرابط لاعب النصر عرض على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وذكر أنه فضل منح الفرصة لمصطفى بصاص لجديته في التدريبات.

وأقال النادي الأهلي، مدربه الكرواتي، بعد الهزيمة من الوحدة بهدف لاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال برانكو في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء: ”ذكروا لي أن اللاعبين لم يحترموا بعضهم البعض في الموسم الماضي، ويفكرون في أنفسهم بأنانية ولا يهتمون بالنادي، وحاولت أن أقول لهم إن النادي أهم من اللاعب والمدرب وعلى الجميع أن يحترم الفريق، وسعيت جاهدًا من أجل التوفيق بين اللاعبين، لكن من الصعب فعل ذلك بين ليلة وضحاها“.

وأضاف: ”الإدارة لم تتدخل في عملي، وكنا نناقش أوضاع الفريق باستمرار، ولا أعلم إذا كان هناك خلاف مع عمر السومة أم لا، لكنه أراد أن يلعب كمهاجم وحيد لأنه فعل ذلك مع منتخب بلاده، أما أنا فأردت اللعب بمهاجمين اثنين، ومنحت فرصة لمصطفى بصاص لأنه كان يتدرب بجد وحماس ويستحق الفرصة“.

وأثنى برانكو على حسين عبدالغني، ووصف باللاعب الجاد في التدريبات والمباريات، ولفت إلى أنه ناقش أمر التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، وذلك مع إدارة النادي، ولكن تم التركيز على التعاقد مع صانع ألعاب، لافتا إلى أن الإدارة تحدثت معه بخصوص بيع سلمان المؤشر إلى النصر لا سيما وأنه يبلغ 32 عامًا وهناك عدة لاعبين يتواجدون في خانته“.

وتوقع المدرب الكرواتي فوز أهلي جدة على النصر في الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رشح الأهلي والهلال للتتويج بلقب الدوري.

وأبدى برانكو انزعاجه من قرار إقالته، وأوضح: ”فزت بـ11 بطولة قبل التعاقد مع الأهلي في الصين وكرواتيا وإيران، وجئت إلى أهلي جدة لتحقيق البطولات، لكن كنت أعرف مشاكل غرفة الملابس، وطالبت بحل هذا الأمر، وكان من المستحيل تحقيق ذلك“.

وذكر أنه على النادي دفع عقد سنة كاملة لفسخ عقده، ولديه طريقتان لاستلام مستحقاته، إما بالتفاوض مع إدارة النادي أو اللجوء إلى الاتحاد ”فيفا“ ورفع قضية على أهلي جدة.