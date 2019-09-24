محاولات في النادي الأهلي السعودي لرأب الصدع بين المدرب صالح المحمدي وحسين عبدالغني

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة النادي الأهلي السعودي تحاول حل الخلاف الحاصل بين مدرب الفريق الكروي الأول الوطني صالح المحمدي واللاعب حسين عبدالغني بشكل سريع؛ ليتمكن اللاعب من دخول التدريبات الجماعية.

وكان المحمدي قد كشف في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، أن عبدالغني قام بتصرف مشين، في أولى الحصص التدريبية له بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول.

وأوضح مدرب الأهلي المؤقت أنه قرر إبعاد عبدالغني مباشرة من القائمة بعد هذا التصرف، لأن أهم شيء بالنسبة له هو تطبيق المنهجية التي تخدم خطته، وتساعد في استقرار الفريق.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق للفريق، ليتم تعيين صالح المحمدي الذي سبق وأبلغ حسين عبدالغني بأنه لا يرغب بتواجده في الفريق.