أهداف مباراة السد والهلال.. 2-1 لـ“الزعيم السعودي“ (فيديو)

سجل غوميز، لاعب الهلال، الهدف الأول لفريق السد القطري في شباك فريقه بالخطأ، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام في الدوحة.

هدف ⚽️ غوميس يخطئ اتجاه المرمى! السد 1 الهلال 0#ACL2019 pic.twitter.com/UTRZmNaljs — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 1, 2019

وعدل غوميز النتيجة للهلال في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 45 يسجل علي البليهي الهدف الثاني للهلال.

هدف ⚽️ علي آل بليهي يضع الزعيم السعودي في المقدمة قبل نهاية الشوط بلحظات! السد 1 الهلال 2#ACL2019 pic.twitter.com/NN4BnZYXrB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 1, 2019

ويسعى الفريق الهلالي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في الرياض في 22 أكتوبر الجاري.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد أن تجاوز الاتحاد في الدور ربع النهائي (0-0 ذهابًا و 3-1 إيابًا)، فيما تأهل السد بعد فوزه على النصر في إياب الدور ربع النهائي 3-1 (الذهاب 2-1 للنصر).

هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها الهلال الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية بمسماها الجديد، ويأمل ممثل السعودية في أن يتمكن من تجاوز السد والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة.

ويتقابل الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو إيفرغراند الصيني.

مباراة اليوم هي التاسعة التي تجمع بين ناديي السد القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، منذ المواجهة الأولى في عام 2010.

ويمتلك الهلال الأفضلية في المواجهات المباشرة من خلال الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد للسد وثلاثة تعادلات، وكانت آخر مباراة بينهما في مايو 2015 حيث فاز الهلال بنتيجة 2-1.

وكان الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الهلال الذي فاز بنتيجة (5-0)، ضمن مجموعات أبطال آسيا 2014، وسجل الخماسية ياسر القحطاني ”ركلة جزاء“، سلطان الدعيع، ناصر الشمراني ”هاتريك“.