التشكيلة الرسمية لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا

أعلن مدربا الهلال والسد التشكيلة الرسمية للفريقين، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في الدوحة.

ويسعى الفريق الهلالي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب والذي سيقام في الرياض في 22 أكتوبر الجاري.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد أن تجاوز الاتحاد في الدور ربع النهائي (0-0 ذهابًا و 3-1 إيابًا)، فيما تأهل السد بعد فوزه على النصر في إياب الدور ربع النهائي 3-1 (الذهاب 2-1 للنصر).

هذه هي المرة الخامسة التي يبلغ فيها الهلال الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية بمسماها الجديد، ويأمل ممثل السعودية في أن يتمكن من تجاوز السد والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة.

ويتقابل الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو إيفرغراند الصيني.

مباراة اليوم هي التاسعة التي تجمع بين ناديي السد القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، منذ المواجهة الأولى في عام 2010.

ويمتلك الهلال الأفضلية في المواجهات المباشرة من خلال الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد للسد وثلاثة تعادلات، وكانت آخر مباراة بينهما في مايو 2015 حيث فاز الهلال بنتيجة 2-1.

وكان الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، من نصيب الهلال الذي فاز بنتيجة (5-0)، ضمن مجموعات أبطال آسيا 2014، وسجل الخماسية، ياسر القحطاني ”ركلة جزاء“، سلطان الدعيع، ناصر الشمراني ”هاتريك“.

وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك

في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، جيوفينكو، كاريلو، سالم الدوسري

في خط الهجوم: غوميز

???? ???? القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "السد القطري"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩م. #السد_الهلال pic.twitter.com/H4eMFMAO9F — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 1, 2019

فيما يلي تشكيل السد أمام الهلال:

* حراسة المرمى: سعد الشيب.

* خط الدفاع: عبدالكريم حسن – خوخي بوعلام – طارق سلمان.

* خط الارتكاز: سالم الهاجري – وو يونج جونج – جابي.

* الوسط الهجومي: أكرم عفيف – نام تاي هي – حسن الهيدوس.

* قلب الهجوم: بغداد بونجاح.