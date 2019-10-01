القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين السد القطري وضيفه الهلال السعودي، في جولة الذهاب بدور الأربعة، ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويبحث الهلال السعودي عن استكمال مغامرته من أجل استعادة اللقب الآسيوي الغائب منذ عام 2000.
ما توقعاتك لنتيجة مباراة #السد_الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اسيا؟#الهلال_والسد_دوري_اسيا #السد #الهلال
— إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2019
موعد مباراة السد والهلال والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة، بصافرة الحكم أحمد أبو بكر الكاف في الساعة السابعة و55 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانًا داخل السعودية.
شاهد مباراة #السد_الهلال مجانا داخل السعودية عبر هذا الرابط #صباحات_الهلال #الهلال #الهلال_والسد_دوري_اسيا https://t.co/rlKYCbjnI9
— إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2019