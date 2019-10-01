القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين السد القطري وضيفه الهلال السعودي، في جولة الذهاب بدور الأربعة، ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويبحث الهلال السعودي عن استكمال مغامرته من أجل استعادة اللقب الآسيوي الغائب منذ عام 2000.

موعد مباراة السد والهلال والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة، بصافرة الحكم أحمد أبو بكر الكاف في الساعة السابعة و55 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانًا داخل السعودية.