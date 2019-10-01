تشكيل الهلال المتوقع ضد السد في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء المرتقب بين السد القطري وضيفه الهلال السعودي في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويبحث الهلال السعودي عن استكمال مغامرته من أجل استعادة اللقب الآسيوي الغائب منذ عام 2000.

وتقام المباراة على ملعب ”ثاني بن جاسم“ في العاصمة القطرية الدوحة بصافرة الحكم أحمد أبو بكر الكاف في الساعة الـ 18:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الـ 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

وتأهل الهلال لهذا الدور على حساب الاتحاد بعدما تعادلا سلبيًّا في جدة، قبل أن يفوز الزعيم في الرياض بثلاثة أهداف لهدف، فيما تأهل السد على حساب النصر السعودي بفارق الأهداف بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في الإياب بعدما خسر ذهابًا بهدفين لهدف واحد.

تشكيل الهلال

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال بتشكيل مكون من:

عبد الله المعيوف..

ياسر الشهراني، هيون سوو، علي البليهي، محمد البريك..

كنو، سلمان الفرج..

جيوفينكو، كاريلو، سالم الدوسري..

غوميز..