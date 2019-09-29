مباراة الهلال ضد السد.. استبعاد نواف العابد من قائمة الزعيم لمواجهة دوري أبطال آسيا

كشفت وسائل إعلام سعودية أن نادي الهلال استبعد لاعبه نواف العابد من قائمة الفريق لمواجهة السد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الهلال استبعد نواف العابد من القائمة المغادرة إلى قطر بعد تعرض اللاعب لتمزق في عضلة الفخذ، حيث يحتاج لبرنامج علاجي لمدة 10 أيام قبل العودة.

ويحل الهلال ضيفًا على السد، يوم الثلاثاء، قبل أن يلتقيا مجددًا يوم 22 أكتوبر في الرياض.

وتجاوز الهلال مواطنيه الأهلي ثم الاتحاد في دوري الـ16 وربع النهائي على الترتيب، قبل أن يضرب موعدًا مع السد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الهلال والسد، يوم الثلاثاء، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.