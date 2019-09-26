ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على التعاون (صورة)

حصد نادي الهلال 3 نقاط ثمينة بفوزه 2/1 على التعاون، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وافتتح التعاون التسجيل عبر سيدريك أميسي بتسديدة قوية ومتقنة، لكن عمر خربين تعادل بضربة رأس للهلال في الدقيقة التاسعة.

وسجل ريان الموسى، لاعب التعاون، هدف الفوز للهلال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن الفيصلي الثاني، والذي لعب مباراة أقل، في حين يملك التعاون 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويأتي الفيصلي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ثم العدالة ثالثًا مع الأهلي والنصر وأبها، لكن الأخير لعب مباراة أكثر.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على التعاون:

1. الهلال، 13 نقطة من 5 مباريات.

2. الفيصلي، 8 نقاط، 4 مباريات.

3. العدالة والأهلي والنصر (4 مباريات)، وأبها (5 مباريات)، 7 مباريات.