إعلامي كويتي يستفز جماهير نادي الهلال السعودي بارتداء ”الطاقية“ (فيديو)

حاول الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية، مقدم برنامج ”الديربي“ على قناة atv، استفزاز جماهير نادي الهلال السعودي عقب فوزهم على الاتحاد، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب ضمن مباريات الدور ربع النهائي، ليتأهل الزعيم للدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

وأخرج “عطية” طاقية من جيبه وارتداها أثناء تقديم البرنامج، إشارة إلى السخرية من فوز الهلال، قائلًا: ”مبارك للهلالية جميعًا“.

وقام أحد الضيوف وسحب الطاقية من على رأس ”عطية“، معبرًا عن رفضه بطريقة “ضاحكة” لهذا السلوك.

وقال ضيف آخر: ”شكرًا للهلال اللي جعل عبد العزيز عطية متوترًا لهذه الدرجة، شكرًا يا زعيم“، فيما أضاف آخر: “من حق الهلال لأنه لعب جيدًا”.